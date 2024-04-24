惡劣天氣｜跨部門下月演習超強颱風襲港　80億改善七雨水排放系統

本港又踏入雨季，去年九月的世紀黑雨令人記憶猶新。政府下月會舉行跨部門演習，模擬超強颱風襲港時造成廣泛財物損毀及主要幹道被嚴重阻塞，讓各參與者更了解彼此在應對超強颱風時的角色和責任，助各部門作充分的準備及提升協調能力。另外，政府擬向立法會申請80億元，在3年半至6年內分階段完成七個雨水排放系統的改善工程。



去年9月8日的世紀黑雨，在本港造成廣泛水浸和破壞。（廖雁雄攝）

發展局局長甯漢豪書面回覆梁毓偉議員的質詢時指，為應對未來的極端天氣，保安局會定期在風季前舉行跨部門演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的準備、合作及協調，確保各部門和機構採取迅速和有效的應變措施，以應對極端天氣帶來的影響，讓社會盡快回復正常。預警方面，政府會繼續引進先進的氣象觀測儀器和研究使用例如大數據及人工智能等科技，同時亦會加強與各地氣象部門的氣象數據交換、信息溝通和預報技術科研合作，以提升監測極端天氣和加強預警預報的工作，包括氣象預測預警、水浸、山泥傾瀉等。政府將繼續加強各方面的能力，以應對極端天氣所帶來的挑戰，保障香港市民的生命和財產。

爭取3年半至6年內完成七項改善工程

她又指，渠務署計劃在本年度為七個雨水排放系統改善工程項目爭取撥款共約80億元（按二○二三年九月價格計算），分別為旺角、黃大仙、觀塘、九龍城、港島東、大埔、沙田及西貢進行雨水排放系統改善工程。渠務署已加快工作，正為有關工程項目同步進行招標，以壓縮工程合約的採購時間，以期在獲得撥款批准後盡快開展改善工程，目標在約三年半至六年內分階段完成七項工程。

她指，自去年九月至今，為盡早減低各區水浸風險，渠務署正在全港各區進行一系列跟進工作，當中包括約120項小型改善工程，包括改善現有進水口及加建路邊集水溝和排水渠等，這些工程已大致完成。