財委會通過291億洪水橋發展撥款　議員質疑區域供冷系統造價高

立法會財務委員會今日（10日）召開會議，通過合共逾291億元的洪水橋／廈村新發展區多個階段工程等的撥款申請。多名議員關注造價逾32億元的區域供冷系統，質疑造價過高。機電工程署則表示，每區有獨特性，難以進行比較。



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陳克勤：啟德區域供冷未全面啟用 難知成效

民建聯立法會議員陳克勤對批款當中的32.163億元區域供冷有意見，他說現時全港3個區域供冷，包括2009年的啟德供冷、東涌供冷合共178億元。不過，他指出啟德系統仍未完整啟用，未知成效為何，又說當初政府指30年回本，但工程延誤、維修費都未有具體數字，質疑為何未知成效為何仍要進行。陳克勤強調，投入公帑都要知道成效，現時啟德區域供冷「分分鐘50年、60年、70年回本」，續稱明白新發展區要提早規劃，但質疑是否值得投入32億元。

發展局常任秘書長何珮玲稱，洪水橋發展區屆時不單止有寫字樓，更有600多萬平方米的工商業樓面，對於區域供冷有需求。機電工程署署長潘國英稱，啟德有兩個廠房及十多個樓宇接駁區域供冷系統，指系統要有規模效應才可以節省更高比例的資源，但目前已經較氣冷式節省資源，並認為按照現時水平可以30年回本。

楊永杰：洪水橋區域供冷系統較前海、啟德貴

「A4聯盟」楊永杰表示，區域供冷造價問題未來可能繼續申請撥款，或「120億埋單」。他表示前海的區域供冷與本次供冷造價相差約20倍，相同技術為何造價偏高，並指出啟德的供冷系統亦只是90億元。

潘國英表示，前海的區域供冷系統撇出工程造價成本，設計上都有不同，鋪設喉管、建造廠房都有政府投資、其他投資等，形式比較複雜，兩者難以比較，但香港方面都有參考前海營運方式。與啟德區域供冷比較，他指因應地區情況、樓宇分布各有獨特設計，每一個區都有獨特性，造價因而有所不同。