成立鐵路署無下文　多名議員追問時間表　運輸局稱正審視相關安排

港府於2021年提議成立「鐵路署」，加強監督鐵路規劃、建造及規管安全工作。多名名立法會議員在財務委員會特別會議的書面提問，問運輸及物流局成立鐵路署的最新進度及預計成立日期。該局回覆稱，考慮到路政署北部都會區鐵路辦事處剛於去年6月設立，當局正審視成立擬議鐵路署的安排，以配合各個鐵路項目的推展。



至於籌備成立鐵路署的工作，運輸及物流局稱會由現有人手，包括在路政署鐵路拓展處設立由13個非首長級職位組成的籌備小組處理，而他們亦會處理新鐵路項目相關的工作，在2024-25財政年度，薪酬撥款(按薪級中點估計的為1,381萬元。



田北辰促請政府成立「鐵路署」。（資料圖片）

包括田北辰、陳學鋒及林筱魯等7名議員在立法會議員在財務委員會特別會議的書面提問均問及成立鐵路署最新進展。其中，田北辰問目前成立鐵路署的進展、最新時間表及預計成立日期，以及若成立鐵路署，需要額外聘請的人手及每年經常性開支為何。

運輸及物流局稱，政府擬議通過將路政署鐵路拓展處、路政署北部都會區鐵路辦事處及機電工程署鐵路科合併，在運輸及物流局轄下成立鐵路署，以加強政府對鐵路規劃和項目推展的監管、優化鐵路安全的規管，以及監督新的跨境和本地鐵路項目的規劃和推展工作。

不過，該局稱考慮到路政署北部都會區鐵路辦事處剛於2023年6月設立，因此當局正審視成立擬議鐵路署的安排，以配合各個鐵路項目的推展，而籌備成立鐵路署的工作由現有人手，包括在路政署鐵路拓展處設立由13個非首長級職位組成的籌備小組處理，在2024-25財政年度，他們的薪酬撥款為1,381萬元。

擬議鐵路署預計每年營運開支約$9,510萬

該局又指，擬議的鐵路署成立後將設有321個職位，每年整體薪酬撥款為3.205億元，321個職位中，210個職位由路政署鐵路拓展處及北部都會區鐵路辦事處調派，59個職位由機電工程署鐵路科調派，另有52個新職位則將會在擬議鐵路署下開設，擬議鐵路署的預計每年營運開支約為9,510萬元。