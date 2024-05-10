夏寶龍見香港高校領導研習團 促加大人才培養和引進力度
撰文：鄭寶生
出版：更新：
教育局局長蔡若蓮率領高校領導研習團到訪北京，今日（10日）獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見。夏寶龍向研習團表示，高等教育是香港的核心競爭力之一，是國家教育的重要組成部份，高校要把多培養人才、多出科研成果、多為國家發展作貢獻記掛在心上。
高校要多培養人才、多出科研成果、多貢獻國家發展
夏寶龍表示，香港高等教育具有獨特優勢，教學質量高、基礎研究強、國際聯絡廣、與內地合作實，可謂實力雄厚、影響巨大，是香港引以為傲的「金字招牌」，是香港的核心競爭力之一。他表示，香港教育是國家教育的重要組成部份，高校要把多培養人才、多出科研成果、多為國家發展作貢獻記掛在心上。
高校負責人要唱響愛國愛港主旋律
夏寶龍對研習團說，希望香港高校負責人擔起重任，堅守立德樹人根本，厚植家國情懷，唱響愛國愛港主旋律；堅定人才興校戰略，加大人才培養和引進力度，為青年學生成長成才提供有力支持；堅持發揮獨特優勢，在教育強國建設中貢獻香港智慧、香港力量。
夏寶龍強調，中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，全力支持香港在新階段實現新飛躍，呼籲與會者團結一致，積極支持行政長官和特區政府依法施政，充分發揮「一國兩制」的制度優勢和香港的國際化優勢，共同把國際教育樞紐建設好，為香港由治及興、為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。
國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽，副主任王靈桂、農融，室務會成員向斌，香港中聯辦副主任盧新寧參加會見。