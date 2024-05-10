夏寶龍見香港高校領導研習團　促加大人才培養和引進力度

教育局局長蔡若蓮率領高校領導研習團到訪北京，今日（10日）獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見。夏寶龍向研習團表示，高等教育是香港的核心競爭力之一，是國家教育的重要組成部份，高校要把多培養人才、多出科研成果、多為國家發展作貢獻記掛在心上。



國務院港澳辦主任夏寶龍接見教育局局長蔡若蓮率領高校領導研習團。（港澳辦）

高校要多培養人才、多出科研成果、多貢獻國家發展

夏寶龍表示，香港高等教育具有獨特優勢，教學質量高、基礎研究強、國際聯絡廣、與內地合作實，可謂實力雄厚、影響巨大，是香港引以為傲的「金字招牌」，是香港的核心競爭力之一。他表示，香港教育是國家教育的重要組成部份，高校要把多培養人才、多出科研成果、多為國家發展作貢獻記掛在心上。

夏寶龍希望香港高校負責人堅守立德樹人根本，厚植家國情懷，唱響愛國愛港主旋律；堅定人才興校戰略，加大人才培養和引進力度，為青年學生成長成才提供有力支持；堅持發揮獨特優勢，在教育強國建設中貢獻香港智慧、香港力量。（港澳辦）

高校負責人要唱響愛國愛港主旋律

夏寶龍對研習團說，希望香港高校負責人擔起重任，堅守立德樹人根本，厚植家國情懷，唱響愛國愛港主旋律；堅定人才興校戰略，加大人才培養和引進力度，為青年學生成長成才提供有力支持；堅持發揮獨特優勢，在教育強國建設中貢獻香港智慧、香港力量。

夏寶龍強調，中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，全力支持香港在新階段實現新飛躍，呼籲與會者團結一致，積極支持行政長官和特區政府依法施政，充分發揮「一國兩制」的制度優勢和香港的國際化優勢，共同把國際教育樞紐建設好，為香港由治及興、為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽，副主任王靈桂、農融，室務會成員向斌，香港中聯辦副主任盧新寧參加會見。