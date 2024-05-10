夏寶龍見兩港府問責官　港澳辦會後發稿內容變詳盡的3個啟示

港澳辦主任夏寶龍昨日（9日）在北京接連分別會見兩名訪京的港府問責局長，創新科技及工業局局長孫東和文化體育及旅遊局局長楊潤雄，港澳辦在會面後的新聞公布，更罕見地有交代夏寶龍在會面中的部分談話，有異於過去僅一句夏主任與某某局長一行見面的慣常內容。以上的轉變，最直接的解讀自然是創科與旅遊被中央視為重點關注。



不過，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，也許是港澳辦針對創科和旅遊有更多自家研究和意見，但認為更深的意義在於顯示中央更積極行使對本港的全面管治權。此外，有資深政界人士指，兩篇稿有微妙之處，涉楊潤雄的「積極努力，值得充分肯定」，實質是提醒：「工作未見成效」。



港澳辦昨天在其官方網站「政務要聞」欄目發布夏寶龍與孫東和楊潤雄長見面的稿件，與上月夏寶龍見運輸及物流局局長林世雄和財經事務及庫務局局長許正宇時稿件只有一句說話，昨日會見孫、楊二人的篇幅明顯豐富得多。

夏寶龍對兩局長工作有方向性指導

夏寶龍對孫、楊兩位局長的未來工作提出具方向性指導，其中向楊潤雄表示香港内外部環境發生了深刻變化，香港旅遊業發展要積極識變、應變、求變，多用新思路、新辦法解決面臨的問題，走高質量特色化之路，在變革中實現大提升。夏寶龍更提到時「無處不旅遊」的概念。

夏寶龍昨日（5月9日）在北京會見楊潤雄（左）（港澳辦網頁圖片）

要樹立「香港無處不旅遊」的理念，充分發掘香港豐富的旅遊資源，積極借鑒各地成功經驗，創新思路、優化政策，推動社會各方力量共同參與，大力開發旅遊新路線新産品，弘揚熱情好客之道，不斷提升服務質量，把香港「最佳旅遊目的地」的金字招牌擦得更亮。 港澳辦主任夏寶龍

同日夏寶龍見孫東的港澳辦發稿也一樣，具體說明了期望特區政府發展創科時要由實際出發、找準定位。

夏寶龍昨日（5月9日）在北京會見孫東（左）（港澳辦網站圖片）

希望特區政府從香港實際出發，找準定位、科學規劃，主動對接國家發展戰略，深化同各國各地區及有關企業合作，一個一個項目紮實推進，充分發揮科技第一生産力作用，爲香港在新階段實現新發展、創造新輝煌提供強勁動能。 港澳辦主任夏寶龍

體現中央對旅遊、創科發展重點關注 各界皆可有啟發

有了解情況人士指，夏寶龍主任此次會見兩位局長，會後官網報道的篇幅較以往大和較詳盡，既體現中央對香港的一貫關心，同時更體現對旅遊業和創科發展的重點關注。相信香港的其他政策部門和相關業界，也能從講話中得到啟發。

張欣宇形容（馮子健攝）

香港新方向立法會議員張欣宇認為，創科始終涉香港長遠的競爭力，亦是本港經濟發展的新引擎，香港自身的創科發展亦會影響國家創科發展佈局，作為其重要一環，故中央提出具體期望及方向。而旅遊則屬較具迫切性的情況，同時涉及香港的城市形象及旅客信心，更牽涉國際交流、對外吸引力等，短期內要依賴文體旅局處理，故中央亦比較重視。

他指，創科較需要時間及配套，料中央望香港找到定位及規劃，亦認同香港創科前期工作要做好，評價較為正面。旅遊方面，張欣宇認為需要繼續推動，所謂「香港無處不旅遊」不能局限於推廣最傳統的景點、不能再局限於購物，應注重整體配套及旅客整體體驗，同時推展括歷史、文化、建築等多元景點，從而做到無處不旅遊的概念。

夏寶龍4月29日見許正宇，港澳辦的新聞稿也只有一句說話（港澳辦網頁）

不過，夏寶龍4月中透過視像方式發表香港求變論後，4月29日在北京會見財經事務及庫務局局長許正宇後，港澳辦的發稿仍只有：「國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港特區政府财經事務及庫務局局長許正宇一行。」未如見孫、楊二人的發稿般詳盡，中央政府曾多番強調香港作為國際金融中心的重要性，又為何出現如此差異？

劉兆佳：更積極行使中央全面管治權

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，其中一個可能性是港澳辦針對創科和旅遊方面，有更多自己的研究、意見和建議，希望特區政府和社會各界在這兩方面多做工作。

至於發稿內容變得豐富，劉兆佳認為是要反映中央對香港享有全面管轄權。司局長全由中央政府任命，他們需要對中央負責。中央有權有責對特區官員作出指示和指導，況且越來越多香港的政策和行動需要內地支持和配合才能實施。他強調，過去中央並不積極行使全面管轄權，惟情況已開始有變。

中央機構改革，在國務院港澳辦基礎上組建中央港澳辦（資料圖片）

去年3月中央機構改革，在國務院港澳辦基礎上組建作為黨中央辦事機構的中共中央港澳辦，變成一個牌子兩個機構。翻查港澳辦官網公開記錄，自此，夏寶龍在北京或深圳會見港府官員的密度增加，遠高於構建中央港澳辦之前。但過去的會面後，港澳辦官方公布仍傾向簡潔地只交代時間、地點和人物，除非相關官員會後公開交代會面內容，否則外界難以掌握夏寶龍的談話內容。

熟悉國情資深政界人士指兩篇稿件有微妙之處

多名熟悉國情的政界中人提醒，今次兩篇會面稿除了中央提出的實質指導方向，值得香港社會鑽研外，更指稿件以「取得積極成效，值得充分肯定」形容孫東負責的創科範疇，以「積極努力、值得充分肯定」形容楊潤雄專責的旅遊事務，當中的微妙之處也值得特區政府及香港社會思考和警剔。

其中一名資深政界人士解讀指，有關楊潤雄的發稿，談及在香港由治及興的新階段，發展好旅遊業對全力拼經濟、謀發展非常重要，特區政府為此作出「積極努力，值得充分肯定」。他指，「積極努力」有異於孫東的「取得積極成效」，以內地官場標準，身在高位「無功便是過」，「積極努力」即要繼續努力因未見成效，認為政府應重視今次的「提醒」。

夏寶龍今年1月與丘應樺會面後，港澳辦的發稿也較詳細（港澳辦網頁）

過去一年，除了今次孫、楊兩位局長外，今年1月10日，夏寶龍在北京會見商務及經濟發展局局長丘應樺後，港澳辦的發稿也較詳盡，指夏寶龍對特區政府推動香港走出疫情、不斷增強發展動能，全力拼經濟、拼發展取得的進展和成效給予充分肯定。夏又指，香港有「一國兩制」方針的堅實保障，具有不可替代的獨特地位和優勢，營商環境世界一流，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業的進程中大有可爲、風光無限，對香港的光明前景充滿信心。

中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，全力支持香港拼經濟、謀發展、惠民生。 港澳辦主任夏寶龍

港澳辦主任夏寶龍4月15日率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

由此可見，中央港澳辦組建後，中央對港政策正在調整，個別重點政策範疇上，已願意更直接地向特區政府作出指導，且願意公開相關內容，讓香港社會直接得悉中央思路，好讓各界一齊出謀獻策。

香港從2019年的社會事件恢復過來後，中央官員常說的香港已「由亂及治」，再「由治及興」。夏寶龍4月15日透過視象方式在香港政府的全民國家安全教育日發表重要講話，更首次定義「由治及興」的本質，是一條創新變化之路，提醒不能用老眼光看待新形勢，要多用新思維解決問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事」，並寄語香港「金字招牌」獨特地位和優勢要鞏固，但並非一勞永逸。他又指，大家要主動順應時代發展潮流，積極識變、應變、求變，在變局中打開香港發展的新天地。

世界不停改變，香港要有新思維、新方法，只有識變、應變、求變，走高質量特色化之路，才能在變局中立於不敗之地。中央與香港的關係、政府的治理手法該有何走向，實在值得各界深思。