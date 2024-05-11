東鐵綫加至10卡列車？　張欣宇：技術上可行　建議加密班次

旅遊業逐漸復甦，東鐵綫旅客無可避免會增加。「A4聯盟」立法會議員楊永杰及張欣宇今日（11日）拍攝節目，其中香港新方向張欣宇表示，目前東鐵綫使用9卡車，若加長至10卡列車的話，技術層面而言可行。不過，當中涉及的投資和改動較大，故建議港鐵加密東鐵綫班次，又指技術上在繁忙時間可做到2.1分鐘一班。



東鐵12卡列車退役。（張浩維攝/資料圖片）

籲推動票價機制作中期檢討

對於票價調整方面，張欣宇指港鐵票價加至3.09%有兩大問題，一是加幅高於通脹，二是次加價再次觸及封頂，已經是市民負擔能力上限，是「加到盡」的表現。他指，曾經提出期望港鐵的盈利與票價掛勾，同時要求港鐵減少觸及封頂的現象，又認為現時數字的設定不合理，導致3.09%加幅與檢討機制前的數字相同，加上港鐵在是次加幅下並沒有提供任何票價優惠，直言對結果感到失望。由於新機制下票價加幅跟以往一樣，他認為有必要推動政府作出中期檢討，無需等待五年一檢的規定。

電池驅動功能新型列車將成為大趨勢

節目中，楊永杰稱現時港鐵觀塘綫及港島綫已陸續換入由內地青島四方生產的「Q Train」列車，問及與內地市場合作的前景。張欣宇指出「Q Train」的優勝之處，是可配合港鐵最新的信號系統，以較少列車做到相同班次，意指可達到相同運力，而且可以讓信號系統更穩定。

不過，張欣宇認為由於目前的技術成熟程度較為適合用於輕鐵和中輕型的系統，故此重鐵和高鐵等接載逾千人以上的相關服務則在現階段未能支持，但相信以電池驅動列車行使的功能將會成為未來的大趨勢。