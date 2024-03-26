港鐵票價｜加價3.09%　餘下加幅分兩年追回　明年加1.91%延後加幅

港鐵今日（26日）宣布，由於基本加幅3.2%已達封頂水平，今年將按可加可減機制加價至封頂的3.09%，實施日期稍後公布，餘下0.11%則會分別於明年加0.06%及後年加0.05%。至於去年轉撥的1.85%延後加幅也會在明年處理，換言之，明年有1.91%延後加幅須處理，而今年亦暫時無任何壓縮票價加幅的優惠。



港鐵表示，今次加3.09%是照顧了市民負擔能力，也體現封頂機制的作用，重申平均每年票價調整幅度也低於同期香港平均每年通脹率，港鐵正計算個別車程票價變化，稍後會公布車費表及實施日期。



▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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按最新可加可減方程式的計算結果：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2.4%） ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（5.2%） — 生產力因素（0.6%） = 3.2%



港鐵：已照顧了市民的負擔能力

港鐵可加可減票價機制方程式下，得出基本加幅為3.2%，未計入1.85%延後加幅，已觸發封頂機制，即超過去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動的3.09%，故今年最多只可加3.09%。

港鐵宣布，今年加幅為封頂的3.09%，形容是「照顧了市民的負擔能力」。港鐵稱由於方程式得出的基本加幅高於第4季家庭月入中位數變動的3.09%，故調整加幅至3.09%，餘下的0.11%會在隨後兩年補回，包括明年加0.06%及後年加0.05%。另外，去年轉撥的1.85%加幅也會在明年補回，即明年有1.91%的延後加幅。

今次是可加可減方程式經去年檢討後第二次應用，港鐵去年主動取消原來1.2%延後加幅，並將合共1.85%轉撥至今年追回。今年方程式結果雖然觸發封頂機制，但港鐵未有如去年般取消部份延後加幅，只是將加幅轉撥至明年。

引入可加可減機制以來 第二次加至「封頂」位

翻查自2008年引入可加可減票價機制以來資料，港鐵今年是第二次加至「封頂」數字，上一次為2019年，按方程式錄得3.6%，超出當時的去年第4季家庭入息中位數變動，故「封頂」加3.3%。另外，2020年因當時家庭入息中位數變動錄得負數，也觸發了封頂機制，票價不作調整。

▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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港鐵重申，自兩鐵合併以來，港鐵平均每年的票價調整幅度，低於同期的香港平均每年通脹率，港鐵現正計算個別車程票價的變化在完成所需的行政程序，包括向政府提交由兩名獨立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，稍後會正式公布車費表及實施日期。

港鐵又說，會續為乘客提供恆常票價優惠，讓長者、小童、合資格學生及殘疾人士等不同乘客群受惠，去年相關優惠總值約29億元。