港鐵票價｜可加可減數據呈正數勢觸發加價　連延後加幅可大加5.3%

政府昨日（22日）公布2023年12月綜合消費物價指數，是港鐵可加可減方程式其中一個主要數據成分。去年12月消費物價指數上升2.4%，視乎與港鐵物業發展利潤掛鈎的生產力因素數字，預料只要去年第四季運輸業名義工資指數增長達1.8%至2.2%，即觸及加價門檻的1.5%，而第三季數字為增長6%，預料加價機會極高。



倘按現有數字計算，今年港鐵票價加幅達3.6%，若追回延後的1.85個百分點加幅，達到5.45%，但因觸及現有「封頂數字」5.3%，故須按機制壓縮至5.3%，餘下0.15個百分點須延後追回。



▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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以去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動為加幅封頂

港鐵可加可減票價機制方程式下，將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減生產力因素，便能得出票價加幅結果。

若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，並將加幅延至明年。另設「封頂」機制，即其加幅不可高於去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動，即5.3%（由28,500元升至30,000元）。

去年第三季運輸業名義工資指數已大升6%

政府統計處昨公布方程式其中一項關鍵數字，去年12月消費物價指數錄得升2.4%；由於生產力因素與港鐵物業發展利潤掛鈎，且只會有0.6至0.8個百分點扣減，故視乎最終數字，推算只要去年第四季運輸業名義工資指數增長只要達到1.8%至2.2%，即可觸發加價門檻。

翻查政府統計處數字，去年第三季運輸業名義工資指數達到6%，已遠超加價門檻，倘去年第四季與第三季數字相若，料今年港鐵加價已成定局。

生產力因素的安排（立法會文件）

港鐵香港物業發展利潤如不足50億 只扣減0.6個百分點加幅

根據港鐵上半年業績，香港物業發展利潤僅錄得約7億元的，套入方程式中的生產力因素只獲0.6個百分點扣減；倘稍後公布的全年物業發展利潤不超過50億元，則確定只有0.6個百分點扣減。

《香港01》利用上述最新數字，包括第三季運輸業名義工資指數、即6%，現有物業發展利潤下的生產力因素、即0.6%，套有方程式計算得出3.6%，再加上1.85個百分點延後加幅，則增至5.45%。

不過，影響「封頂」數字的第四季家庭住戶每月入息中位數尚未出爐，而第三季數字暫錄得5.26%增幅，故以此推算結果，其加幅應為5.26%。

可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素＋去年轉撥



以現有數據*套入可加可減方程式後結果：



預測2024年整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2.4%）＋ 0.5 ｘ 2023年第三季運輸業名義工資指數變動（6%） — 生產力因素（0.6%）＋去年轉撥（1.85%） = 加幅5.45%^



*最終套入數據尚待政府統計處公布

^因第三季家庭住戶每月入息中位數暫錄5.26%增幅，故「封頂」為5.3%



港鐵票價最終加幅將於3月份揭盅，雖然實質影響方程式多項數據暫未出爐，但料去年首三個運輸業名義工資指數均錄得超過5%增長，料第四季有1.8%至2.2%增長並非難事，可預視今年港鐵極高機會加價。

▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼

