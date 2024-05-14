立會考察團與大馬兩主要商會會面　梁君彥：冀支持本港加入RCEP

撰文：文維廣
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立法會考察團今日（14日）繼續在馬來西亞的第三日行程，先後與當地兩個主要商會會晤。立法會主席梁君彥稱，兩個商會在大馬有舉足輕重地位，冀馬來西亞和香港在投資、貿易、航運和物流等領域全方位合作，做到互利共贏，並期望他們支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），進一步增強香港與亞太地區的經貿合作關係，成為香港和亞太各地經濟發展的其中一個新引擎。

梁君彥指，考察團在馬來西亞的最後一天行程，早上與馬來西亞中華總商會(ACCCIM)舉行會議。他指，成立逾百年的ACCCIM，有超過10萬個華商會員，當中6000多個會員屬青年企業。他指，ACCCIM不遺餘力地為馬來西亞培育青年企業家，議員藉今次交流分享了香港大力支援新一代創業人才的措施，藉機「推銷」香港推動新型工業化的成果，涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造業和新能源等領域。

考察團中午與馬來西亞全國工商總會(NCCIM)午宴，梁君彥稱，考察團在午宴中特別提到，在「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展等機遇下，香港作為進入中國和通往亞洲的門戶，擁有優良基建和優惠政策，融匯各方優勢，絕對是協助工商企業進軍各地巿場的不二之選。

考察團下午將到訪專責推動馬來西亞數碼經濟發展的MDEC(馬來西亞數碼經濟機構)，了解一下當地創科與經濟融合的情況，梁君彥指，一方面為了分享本港產、學、研的協作發展，另一方面亦借鑑馬來西亞透過創科推動數碼經濟轉型的經驗，豐富本港創科領域的整體發展。考察團今晚會轉飛印尼。

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