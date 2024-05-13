梁君彥率立法會考察團訪馬來西亞國會　介紹香港不同領域發展

立法會主席梁君彥率領的立法會考察團，今日（13日）繼續在馬來西亞吉隆坡的職務考察。行程先是到訪馬來西亞國會，了解馬來西亞議會制度和現況，及後拜會馬來西亞投資、貿易和工業部副部長劉鎮東，並在晚上與中國駐馬來西亞特命全權大使歐陽玉靖餐敘交流。考察團明日將（14日）繼續在吉隆坡職務考察。



立法會考察團今早到訪馬來西亞國會，禮節性拜會下議院議長YB Tan Sri Dato'（Dr.） Johari Bin Abdul，以及與部分國會議員會面，了解馬來西亞議會制度和現況。考察團亦藉此介紹香港在不同領域的最新發展和分享第七屆立法會的工作，雙方並就議會事務、經貿合作和促進社會凝聚力等議題作交流。其後，考察團獲安排參觀國會大廈。

另外，考察團亦與馬來西亞聯邦農業銷售局的代表會晤，討論清真認證和馬來西亞食品入口香港等議題。

考察團於下午禮節性拜會馬來西亞投資、貿易和工業部副部長劉鎮東。馬來西亞是香港第九大貿易夥伴，在東盟十國中排名第三。考察團感謝馬來西亞支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，並期望香港與馬來西亞在商貿投資上有更緊密合作。

考察團晚上更與中國駐馬來西亞特命全權大使歐陽玉靖餐敘交流，以探討香港如何善用「背靠祖國、聯通世界」的優勢，加強與馬來西亞的合作。

考察團明日（14日）將繼續在吉隆坡的職務考察，與當地商會交流和到訪馬來西亞數碼經濟機構，並會在明日傍晚啓程前往印尼雅加達。