立法會主席梁君彥今天（12日）率立法會考察團，前往吉隆坡、印尼和新加坡考察七天。此行會與東盟三國政府部門、當地機構及企業交流，梁君彥希望加深香港和東盟的友好關係，了解當地在政治體制、經濟及旅遊發展、創新科技、培育新興產業等方面的最新發展。



立法會主席梁君彥今天（12日）率立法會考察團，前往吉隆坡、印尼和新加坡考察七天。（梁君彥Facebook相片）

梁君彥率立法會考察團外訪吉隆坡、印尼和新加坡七天

梁君彥率議員張宇人、林健鋒、林琳、陳穎欣、鄧飛、簡慧敏和嚴剛，出發到東盟三國考察，他在Facebook撰文說出訪東盟三國是因為與香港關係緊密，是香港極其重要的貿易夥伴，形容今次行程非常緊湊，涵蓋工商貿易、數字經濟、房屋、交通、藝術文化及旅遊等範疇。他預告今天（12日）抵達吉隆坡後，隨即與馬來西亞旅遊、藝術及文化部人員會面；晚上亦會與香港馬來西亞總商會的代表交流，了解港商在東盟的機遇和面對的挑戰。

梁君彥希望可與東盟三國政府部門、當地機構及企業交流，亦會與東盟成員國代表和中國駐東盟大使會晤，加深香港和東盟的友好關係，了解當地在政治體制、經濟及旅遊發展、創新科技、培育新興產業等方面的最新發展，考察期間亦會拜訪當地國會議長及議員，分享議會經驗。