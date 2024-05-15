夏寶龍考察｜晤商界指澳門是掌上明珠、有求必應　勉把金名片擦亮

正在澳門考察調研的中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，昨日 (14日) 下午與澳門中華總商會並與企業家代表座談。夏寶龍指，澳門是祖國的「掌上明珠」，澳門有求，祖國必應，預告更多優澳措施將陸續有來。他寄語澳門各界更好發揮澳門獨特地位和優勢，推動經濟社會高質量發展，齊心協力把澳門國際大都市「金名片」擦得更亮，在強國建設、民族復興中更好發揮作用。



夏寶龍又提出4個未來發展路向，包括推動經濟適度多元化發展、主動對接粵港澳大灣區、拓寬與歐盟和東盟國家的聯繫、及繼續支持愛國愛澳力量發展壯大。他指，今年是澳門回歸25周年，站在新起點的澳門，正迎來建設、發展最好時期，堅信有偉大祖國作堅強後盾，全體澳門同胞的共同奮鬥，具澳門特色的「一國兩制」成功實踐之路一定越走越寬廣，新時代列車「澳門號」一定會行駛得又快又穩。



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提4個未來發展路向

港澳辦在今日（15日）發稿交代夏寶龍昨日在澳門中華總商會及企業家代表座談交流的詳情，夏寶龍在會面中提出4個未來發展路向，第一是未來要在推動經濟適度多元發展上多作貢獻，聚焦澳門特區政府確定的「1+4」多元發展方向，加快推動經濟適度多元發展規劃落地見效；二是在融入國家發展大局上多作貢獻，主動對接粵港澳大灣區、高質量共建「一帶一路」等國家戰略，積極支持特區政府做好橫琴開發這篇大文章；三是在提升澳門國際影響力上多作貢獻，拓寬與歐盟、東南亞國家等的聯繫，特別是着力提升中葡商貿合作服務平台的功能，推動中國與葡語國家開展更廣泛更深層次的務實合作；四是在弘揚愛國愛澳優良傳統上多作貢獻，繼續支持愛國愛澳力量發展壯大，進一步弘揚愛國愛澳核心價值、凝聚共建澳門的社會共識。

夏寶龍指，國家主席習近平高度重視澳門發展，十分關心澳門同胞福祉。中央始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治澳」原則，全力支持行政長官和特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，不斷推進具有澳門特色「一國兩制」成功實踐。回歸25年來，澳門經濟實現跨越發展，國際影響力和國際知名度大幅提升，已發展成為國際大都市。

夏寶龍指澳門是祖國的「掌上明珠」（資料圖片）

夏寶龍：澳門是祖國「掌上明珠」 澳門有求、祖國必應

夏寶龍表示，國家超大規模的市場、完整的產業體系、完備的基礎設施、制度和人才優勢突出，發展的根基穩固、韌性十足、前景光明。澳門是祖國的「掌上明珠」，澳門有求、祖國必應，祖國永遠是澳門的堅強後盾。

不再是「小澳門」 有充足發展空間

夏寶龍發言中又細數澳門的優勢，首先是具有充足的發展空間優勢。他指、回歸時，只有21.45平方公里，中央多次批准澳門填海造地，並劃定陸地邊界，澳門的陸地面積增至33.3平方公里；2015年，中央將澳門的海域面積明確為85平方公里；2021年中央正式把106.46平方公里的橫琴島作為粵澳深度合作區，粵澳雙方實行共商共建共管共享的新管理體制，使澳門的發展空間擴大到224.76平方公里。澳門不再是「小澳門」，發展空間已經增至回歸時的十倍多。

與葡語國家有緊密聯繫

其次：具有國際化程度高的營商環境優勢。澳門與120多個國家和地區建立穩定經貿關係，是190多個國際組織和機構的成員，獲得145個國家和地區的免簽或落地簽待遇。澳門營商環境不斷改善提升，保持單獨關稅區和自由港地位，實施簡單低稅制，是全球企業所得稅最低的地區之一，是世界貿易組織認定的全球最開放的貿易和投資經濟體之一。澳門與葡語國家聯繫緊密，是中國與葡語國家交流合作的重要平台。澳門設立的中葡論壇是中國目前唯一以語言為紐帶的多邊合作機制，覆蓋所有以葡語為官方語言的國家，設立以來中國與葡語國家貿易增長約20倍。

具雄厚經濟基礎 惠澳措施陸續有來

第三：具有實力雄厚的經濟基礎優勢。澳門GDP由1999年的519億澳門元增長至2019年的4,445億澳門元，保持年均11％的增長率，在發達經濟體中位居前列。疫情防控平穩轉段後，澳門2023年GDP增長高達80.5%，按購買力平價計算的人均GDP排名世界第五，財政儲備達5,800多億澳門元。去年特區政府公佈首個經濟適度多元發展規劃，明確「1+4」產業發展方向，為經濟增長注入新動能。今年來，澳門經濟開局良好，一季度有887.5萬人次旅客湧入澳門；中央先後公佈開通10個內地城市赴港、澳的「個人遊」，更多惠澳政策措施還將陸續有來。

中西文化薈萃 擁最多福布斯五星級酒店

第四：具中西文化薈萃的人文優勢。澳門具東西文化交融的歷史，多元共存的宗教、豐富多樣的語言、各族群友好共處，體現中西方多元文化交匯的鮮明特色和獨特價值。澳門大三巴等在內的20多座中西式建築及廣場前地連接而成的「澳門歷史建築群」列入世界文化遺產名錄，成為澳門旅遊的靚麗名片；澳門「格蘭披治大賽車」連續舉辦70年，是公認的世界上最佳的街道賽事之一；「澳門國際音樂節」已舉辦35屆；擁有世界級表演和會展場地，全球國際會議城市排名亞太區第20位；是全球擁有福布斯五星級酒店數量最多的城市，有48家米其林餐廳，被聯合國教科文組織評為「創意城市美食之都」。這些都是澳門吸引四方來賓的獨特魅力。

具愛國愛澳傳統 堅定落實「愛國者治澳」

第五：具有愛國愛澳的傳統情感優勢。回歸以來，澳門特區政府高度重視弘揚愛國傳統，堅定落實「愛國者治澳」原則。愛國愛澳力量長期以來服務市民、深耕厚植，國家意識和愛國精神在青少年心田中深深扎根，愛國愛澳核心價值在澳門社會居於主導地位，進一步促進社會和諧穩定。澳門是世界上最安全的城市之一，免費教育、免費醫療、雙層式社會保障等一系列政策惠及全社會，人均預期壽命位居世界前列，民生福祉水平不斷提升，居民的獲得感、幸福感、安全感越來越強。