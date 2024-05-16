立法會議員考察深圳　了解片區發展模式及現代物流

立法會北部都會區發展事宜小組委員會今日（16日）和發展局代表前往深圳考察，了解深圳以片區統籌模式發展的經驗和現代物流的營運情況。



考察團先視察由南山區政府設立的后海智慧運營中心，該中心探索創新智慧城市的營運模式，以及利用嶄新科技提升管理和社會服務水平。而該中心正在后海中心區試行低空無人機配送和低空智能巡邏。

隨後他們視察深圳灣超級總部基地，了解基地的規劃設計，以吸引龍頭企業在基地設立總部的發展願景。

大沖村重建成新發展區

下午議員參觀華潤置地大沖展廳，了解透過片區統籌模式重建大沖村，以提高工程效率和區內發展的連貫性。重建後，大沖由老舊城區變成集商住功能於一身的新發展區。小組委員會主席劉國勳表示，一直倡議北部都會區發展引入片區統籌模式，大冲片區的發展模式和經驗，值得北部都會區的規劃和發展參考。

其後考察團前往前海規劃展廳，聽取前海規劃和最新發展的簡介，又參觀了美邦國際香港空檢中心的項目，了解航空物流服務。返港前，議員參觀了媽灣智慧港，以了解如何利用最新科技改善海關清關和監察的效率。媽灣智慧港是首個改造為自動化碼頭的傳統碼頭，每年處理300萬個貨櫃。