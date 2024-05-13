一地兩檢｜深圳研東鐵過河直達羅湖口岸　議員促落實增設羅湖南站

深圳羅湖區政府日前表示，將考慮港鐵東鐵線引入羅湖境內，並在重建後的羅湖口岸實行「一地兩檢」。立法會議員劉國勳支持有關建議，形容做法可便利兩地居民。他亦促請政府加快落實就2021年《施政報告》所提出研究增設東鐵線羅湖南站的建議，盡快公布相關的研究進度，並認為若能付諸實施，定能為深港合作帶來新的助力，形容如今正是重啟兩地互通發展的大好時機。



另一議員田北辰倡深圳撥地予港鐵起私樓作為融資方案，他又預期若羅湖實施一地兩檢，將有更加多港人北上，致香港「愈嚟愈淒慘」，但料此做法勢在必行，故此促放寬深圳居民來港一周一行限制，「一定要深圳畀返我哋一簽多行，至少平衡返。」



深圳羅湖區政府早前公布，將考慮港鐵東鐵線引入羅湖境內，並在重建後的羅湖口岸實行「一地兩檢」。（資料圖片）

劉國勳倡出入境手續採用「合作查驗、一次放行」

深圳羅湖區政府早前推出四個集中連片區域開發計劃，當中包括鄰近羅湖口岸的過境土地B1地塊。當地相關部門表示，希望新建一個羅湖口岸，將港鐵東鐵線引入羅湖境內，並實行「一地兩檢」，令乘客可在約50分鐘車程內，由深圳的核心區羅湖，直達港島的核心區。

民建聯立法會議員劉國勳今在社交媒體上發文，表示支持有關建議，指現時羅湖站和羅湖火車站仍有一段距離，有關計劃無疑能大大方便雙方居民出入境，同時可為兩地居民帶來更大便利，加快來往，有利促進經貿及各領域的交流合作。他又認為若落實「一地兩檢」，模式應採用「合作查驗、一次放行」，即內地與香港的出入境人員在口岸同步辦理雙方的出入境手續，經一次查驗和放行，以提高效率。

3月29日復活節假期首日港鐵羅湖站月台擠滿北上市民。（黃浩謙攝)

促研延線工程的資金來源和分擔機制

劉國勳表示，2021年《施政報告》中，政府已提出研究增設東鐵綫羅湖南站的建議，在現有羅湖站和上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新站，以釋放羅湖/文錦渡及上水北一帶的發展潛力。而發展局、土拓署及規劃署於2022年亦表示，正就新界北新市鎮及文錦渡進行規劃及工程研究，涵蓋東鐵線羅湖南站的初步構想，將就滿足未來發展需求進行詳細探討。

他期望香港政府積極與深圳市政府會就東鐵延線、一地兩檢以及如何對接深圳地鐵等細節加強溝通，積極推進項目，包括延線工程的資金來源和分擔機制、如何對接深圳現有地鐵網絡等具體細節深入商討，並就兩地各方面合作，如與沙嶺加強對接。

立法會議員劉國勳促請政府加快落實就2021年《施政報告》所提出研究增設東鐵綫羅湖南站的建議。（資料圖片/夏家朗攝）

劉國勳又指，要將建議加快落實，香港政府要與深圳當局通力合作，做好B1地塊及文錦渡至蓮塘一帶的創新發展藍圖，釋放區內的發展潛力。他形容B1地塊是珠三角地區重要的合作區位，規劃上應高度重視並創新發展理念，着力打造貫通香港「北部都會區」的創新發展走廊。

他相信規劃若付諸實施，定能為深港合作帶來新的助力。在香港政府宣布沙嶺將新增創科用地後，深圳當局旋即規劃在在蓮塘口岸片區聯動香港，佈局供應鏈和跨境電商等貿易平台，對接香港沙嶺科創用地。

田北辰稱料東鐵宜（文睿攝）

田北辰倡深圳撥地予港鐵起私樓作為融資方案

實政圓桌立法會議員田北辰就亦表示，相關做法在融資方面，「政府唔使出錢、港鐵唔使出錢、深圳唔使出錢，羅湖啲地將來起樓私樓業權比晒港鐵，佢應該預得到。」他表示，如在廣深鐵路上起車站，「成本會貴到可能政府要捂錢出嚟，政府冇錢，就睇深圳會唔會攞塊平地出嚟。」

他又表示，日後「最大獲」是有更加多港人北上，因為太方便，致香港「愈嚟愈淒慘」,「住上水粉嶺個啲唔知幾過癮，一地兩檢喎你諗下，到時剪個髮配眼鏡，香港一池死水，對香港嚟講係雙刃劍。一定要深圳畀返我哋一簽多行，至少平衡返。」他指現時港人北上無限制，但深圳來港就要一周一行。

他提到，此做法勢在必行，確實阻止不到香港人去內地消費，「做乜仲要保持住一周一行，佢至少觀感上都要兩邊平等」，否則觀感上就會「雙輸」，如可兩邊平等，則大家互不拖欠，「到時做唔掂都冇得賴，而家梗有人賴，鬼叫你唔對等。」