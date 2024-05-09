參觀深圳旅遊項目　葛珮帆試搭「觀光無人機」

立法會北部都會區發展事宜小組委員會，今日（9日）到沙頭角中英街、大小梅沙海濱公園及鹽港夜市等地考察，了解區內的旅遊項目。



委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳指，不少景點都是保育與觀光並行。而民建聯立法會議員葛珮帆則試搭「觀光無人機」，指香港也可以發展低空觀光旅遊。



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劉國勳指香港可發展「藍綠經濟」

委員會聯同北部都會區統籌辦事處主任、發展局、旅遊專員等，一同到訪沙頭角中英街、雲海公園、梧桐森林客廳、深圳大小梅沙海濱公園及鹽港夜市。劉國勳說，這些景點是保育、旅遊、文化交融，不少都是保育與觀光並行，期望北部都會區可借鑑發展「藍綠經濟」。

劉國勳表示，香港除了購物和美食天堂，亦可參考深圳發展文化旅遊區，指鹽田推動「藍綠經濟」，擴闊旅客不同體驗。

無人機200人民幣飛大小梅沙10分鐘

葛珮帆則試搭了無人電動垂直起降航空器（eVTOL），表示試搭時「一啲都唔緊張」，飛行過程十分穩定，噪音沒想像中大，但由於當時大風，飛行器只是垂直升降，未有飛遠。

該飛行器研發公司是深圳早期批出的試飛許可證企業之一，充電後可以飛3次，每次約10分鐘。公司準備在6月推出載人觀光業務，在大小梅沙上空飛行約10分鐘，收費約200元人民幣。

葛珮帆認為香港發展低空經濟大有可為，無論發展智慧旅遊、智慧出行、智慧醫療等都有很高的可塑性，期望政府投放更多資源和制定發展路線圖。