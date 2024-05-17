陳偉偉退任新聞處長未提去向　廖李可期下周五接任　3常秘齊退休

政府公布新一輪人事任命，4名高官退休，當中有3名常任秘書長，分別是財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）朱曼鈴、文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖和商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞。另外，陳偉偉退任政府新聞處處長，但未提去向，職位由現任保安局副秘書長廖李可期接替；漁農自然護理署署長梁肇輝也會退休。



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政府公布4名高官退休及繼任人選，財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）朱曼鈴將退休，由現任地政總署署長黎志華接替；文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖將退休，由現任旅遊事務專員沈鳳君接替；商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞將退休，由現任工業貿易署署長黃少珠接替；漁農自然護理署署長梁肇輝將退休，由現任漁農自然護理署副署長黎堅明接替。

此外，政府新聞處處長陳偉偉將會退任，但當局尚未未交代其去向，但新聞處長職位將由現任保安局副秘書長廖李可期於下周五（24日）接替。

陳偉偉將退任政府新聞處處長。（資料圖片／黃浩謙攝）

對於黎志華、沈鳳君、黃少珠及廖李可期的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵說：「涉及今次調動的同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。」

對於黎堅明的任命，楊何蓓茵說：「黎堅明擁有豐富的專業知識和經驗，並具備出色的領導和管理才能。我深信他定能帶領漁農自然護理署面對未來的挑戰。」