平機會｜前國際法律專員林美秀獲委新主席　接替朱敏健　任期三年

政府今日（19日）宣布，委任前律政司國際法律專員林美秀為下任平等機會委員會（平機會）主席，任期3年，由下月11日起生效至2027年4月10日。政府同時感謝現任主席朱敏健過去五年領導平機會作出的貢獻，包括帶領平機會切實執行四條反歧視條例。



政府今日（19日）宣布，委任前為律政司國際法律專員林美秀為下任平等機會委員會（平機會）主席，任期3年，（政府新聞處）

政府早前公開招聘平機會主席，並成立遴選委員會將遴選建議提交行政長官考慮，遴選委員會由政務司司長擔任主席，成員包括立法會議員陳健波、港區全國人大代表陳帆、政制及內地事務局局長和行政署長。

政府到今日宣布，行政長官已根據《性別歧視條例》（第480章）委任林美秀為下任平機會主席。政府發言人稱，林美秀曾在律政司服務29年，退休前為律政司國際法律專員，為政府在履行雙邊及多邊國際義務、貿易及投資法律，以及外國領事團所享特權和豁免權等方面給予法律意見。政府發言人形容林美秀公共服務經驗豐富，才能卓越，具備出色的領導能力。

根據當局早前的公開招聘資料，申請者要求包括要是香港永久居民，至少15年公共行政、專業服務或私營機構高層管理的相關經驗，有清晰遠見、持正不阿，對推廣平等機會，及建立一個兼容、無壁壘及和諧的社會，有強烈承擔，而薪酬相等於公務員首長級薪酬第8點（D8），月薪高達311,250元。

政府感謝現任主席朱敏健過去五年寶貴貢獻

至於現任主席朱敏健於2019年4月上任，任期3年，政府於2022年4月宣布再委任他為平機會主席，任期則為兩年。政府今日亦感謝朱敏健在過去五年來領導平機會作出的寶貴貢獻，包括帶領平機會切實執行四條反歧視條例。

朱敏健在政府公布任命林美秀後稱，林具備深厚的法律知識和豐富經驗，他深信在她的帶領下，平機會定能繼續向前邁進，並進一步推動社會各界實踐多元、平等及共融的價值。

朱敏健又稱，過去五年，平機會與市民同心同行，一起經歷並克服疫症的挑戰，在疫情期間，處理市民面對的歧視，同時切實執行四條反歧視條例，包括加強對餵哺母乳的婦女及共同工作間的人士免受歧視和騷擾的法律保障。

此外，朱指平機會還成立了反性騷擾事務組，處理市民有關性騷擾的查詢及進行反性騷擾教育宣傳。