公務員義工隊｜議員倡設「義工假」 楊何蓓茵：做義工要有啲犧牲
撰文：潘耀昇
出版：更新：
政府今年第三季將推出「公務員義工嘉許計劃」，表揚義工服務有卓越表現及貢獻的部門，月底截止提名。有議員建議為公務員提供「義工假」，公務員事務局局長楊何蓓茵表明暫時不考慮，「始終義務工作要有一啲犧牲啦自己」，認為公務員假期不遜於私人機構，自行抽時間服務才符合義工精神。
今年第三季將推出「公務員義工嘉許計劃」
立法會公務員及資助機構員工事務委員會今天（20日）開會，討論推廣公務員義工服務。楊何蓓茵預告「公務員義工嘉許計劃」將於今年第3季推出，表揚參與或推動義工服務有卓越表現及貢獻的部門及義工，不論是公務員、政府合約僱員或休公務員，都可以獲得嘉許。
周小松倡設「義工假」 鼓勵公務員參與服務
勞聯立法會議員周小松建議，以另類方式鼓勵公務員參與義工服務，「好似新加坡咁，公務員每月有一日『義工假』，如果能夠有『義工假』俾公務員申請去慈善機構，或者指定嘅社會服務，可以攞一日『義工假』」，希望局方考慮建議。
始終義務工作要有一啲犧牲啦自己，而且公務員假期亦都不遜於私人機構，所以公務員如果喺假期攞啲時間出嚟，我諗都非常之符合做義工服務嘅精神
楊何蓓茵：義工要有一啲犧牲 暫時唔考慮啦
楊何蓓茵表明暫時不考慮，她解釋義務工作需要「有一啲犧牲」，而且公務員假期亦不遜於私人機構，「公務員如果喺假期攞啲時間出嚟，我諗都非常之符合做義工服務嘅精神」，表明暫時不考慮設立「義工假」。
工聯會立法會議員郭偉強關注「公務員義工嘉許計劃」評審準則，會否大部門長期獲獎，小部門就只能默默奉獻。楊何蓓茵說獎項分大、小部門組別，檢視總義工服務時數，最高的3個部門分別有金、銀、銅獎。