公務員義工隊｜議員倡設「義工假」　楊何蓓茵：做義工要有啲犧牲

政府今年第三季將推出「公務員義工嘉許計劃」，表揚義工服務有卓越表現及貢獻的部門，月底截止提名。有議員建議為公務員提供「義工假」，公務員事務局局長楊何蓓茵表明暫時不考慮，「始終義務工作要有一啲犧牲啦自己」，認為公務員假期不遜於私人機構，自行抽時間服務才符合義工精神。



楊何蓓茵曾經率領公務員義工隊到離島，上門為長者和有特別需要的市民接種疫苗。(政府新聞處)

今年第三季將推出「公務員義工嘉許計劃」

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今天（20日）開會，討論推廣公務員義工服務。楊何蓓茵預告「公務員義工嘉許計劃」將於今年第3季推出，表揚參與或推動義工服務有卓越表現及貢獻的部門及義工，不論是公務員、政府合約僱員或休公務員，都可以獲得嘉許。

周小松建議設「義工假」鼓勵公務員參與服務。（立法會直播片段截圖）

周小松倡設「義工假」 鼓勵公務員參與服務

勞聯立法會議員周小松建議，以另類方式鼓勵公務員參與義工服務，「好似新加坡咁，公務員每月有一日『義工假』，如果能夠有『義工假』俾公務員申請去慈善機構，或者指定嘅社會服務，可以攞一日『義工假』」，希望局方考慮建議。

始終義務工作要有一啲犧牲啦自己，而且公務員假期亦都不遜於私人機構，所以公務員如果喺假期攞啲時間出嚟，我諗都非常之符合做義工服務嘅精神 公務員事務局局長楊何蓓茵

楊何蓓茵表明暫時不考慮設「義工假」，她解釋義務工作需要「有一啲犧牲」，而且公務員假期亦不遜於私人機構。（立法會直播片段截圖）

楊何蓓茵：義工要有一啲犧牲 暫時唔考慮啦

楊何蓓茵表明暫時不考慮，她解釋義務工作需要「有一啲犧牲」，而且公務員假期亦不遜於私人機構，「公務員如果喺假期攞啲時間出嚟，我諗都非常之符合做義工服務嘅精神」，表明暫時不考慮設立「義工假」。

工聯會立法會議員郭偉強關注「公務員義工嘉許計劃」評審準則，會否大部門長期獲獎，小部門就只能默默奉獻。楊何蓓茵說獎項分大、小部門組別，檢視總義工服務時數，最高的3個部門分別有金、銀、銅獎。