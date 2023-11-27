區議會選舉｜律政司7專員拍片　公務員義工隊8日內3度出動籲投票

還有兩星期便是12月10日區議會選舉投票日，政府各部門繼續各自拍宣傳片，呼籲各界要在選舉日投票。繼特首李家超上周二在行政會議舉行前點名公務員要履行公民責任後，律政司司長林定國又再出動，率領副司長張國鈞及7名律政司專員和部分律政司同事拍片，呼籲其他同事要投票。



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7名專員分別是民事法律專員張錦慧、法律改革委員會秘書長黃惠沖、法律草擬專員林少忠、刑事檢控專員楊美琪、律政司政務專員王學玲、國際法律專員丁國榮和法律政策專員梅基發。他們呼籲指，每人手中的一票都十分重要，呼籲同事在投票日要預留時間，到所屬票站投票。

他們又邀請每一位市民，以選票支持心目中愛國愛港候選人，同塑社區未來。

公務員義工隊8日內3度出動宣傳區選

公務員事務局義工隊於8天內第3次出動！繼早前在不同政府大樓向公務員宣傳「1210區選齊投票」的訊息，今日傍晚時份，義工隊首次離開政府大樓，去到尖沙咀區，向市民派發單張，宣傳「1210區選齊投票」，並呼籲市民善用手中一票，選出做實事的區議員為地區服務。

義工隊一行超過30人，包括公務員事務局局長楊何蓓茵、常任秘書長梁卓文、公務員學院院長郭蔭庶、3名副秘書長張馮泳萍、陳慧欣及劉思敏、署理一般職系處處長馬美華，以及來自政務主任職系、行政主任職系、訓練主任職系、法定語文主任職系、系統分析／程序編製主任職系和文書職系、公務員敍用委員會和公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處的同事亦參與其中。