港台腰斬《少寶與文狄》指主持口齒不清兼違約　狄志遠促當局徹查

香港電台第一台清談節目《少寶與文狄》被提早「腰斬」停播，從事廣播界46年的主持陳少寶透露，遭港台高層點名指「口齒不清」，又說他慫恿聽眾投訴停播，以違反合約為由終止合作。



香港電台顧問委員會成員、新思維立法會議員狄志遠今天（20日）去信商務及經濟發展局，要求徹查事件，交代節目停播原因，形容對一個資深電台主持作出「口齒不清」的嚴重指控，令人感到困惑。



《香港01》正向商務及經濟發展局查詢。



港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

《少寶與文狄》2020年港台啟播 受聽眾歡迎

逢星期六晚播出的港台清談節目《少寶與文狄》，由資深唱片騎師兼金牌經理人陳少寶，1987年夥拍杜文狄在商業電台做起，及後轉戰新城電台和網台，至2020年11月落戶香港電台，成為其中一個受聽眾歡迎的電台節目。啟播時港台讚揚節目以嬉笑怒罵方式，與聽眾談笑風生，分享城中熱話，令大家「笑住聽、聽住瞓」。

港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

《少寶與文狄》本月底停播 陳少寶曾倡聽眾寫投訴信

4年後，港台停播《少寶與文狄》。陳少寶本月10日在Facebook公布月底將停播的消息，但未有透露原因，其後向傳媒透露被港台管理層指「口齒不清」。當時他提議聽眾向港台詢問原因，或向廣播處長張國財寫投訴信。

港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

節目上周六突然被提早「腰斬」 陳少寶被指慫恿投訴違反合約

上周六，節目突然被「腰斬」，較原定時間提早完結，陳少寶表示「想不到香港電台即時取消《少寶與文狄》、《播好音樂》，各位的投訴、心聲，不但沒有理睬，仲向我出此手段。什麼為市民服務、虛心聆聽….官威猛如虎啊！我祇好收聲」。

陳少寶早前回覆傳媒查詢時說，港台以他慫恿聽眾投訴，違反合約條例為由終止合作。

狄志遠去信商經局促徹查：「口齒不清」對資深主持是嚴重指控

本身是香港電台顧問委員會成員的新思維立法會議員狄志遠接獲陳少寶求助，今天（20日）向商務及經濟發展局發信，要求交代節目停播原因。狄志遠表示，香港電台是公營電台，應受到公眾監督，希望了解陳少寶被港台高層指「口齒不清」的原因，形容指控對於一名資深主持人非常嚴重。

他說，陳少寶在廣播界有近50年經驗，亦是一位受歡迎的節目主持人，停播令支持者感到震驚及失望，同時也涉及公眾利益，希望商務及經濟發展局徹查事件，向公眾清楚交待。

港台：不時有節目更替

港台早前回覆傳媒查詢時說，「香港電台不時有節目更替。港台感謝陳先生的貢獻。」