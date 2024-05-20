《少寶與文狄》停播｜口齒不清？陳少寶轟荒謬　批港台糟蹋聽眾

撰文：潘耀昇
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香港電台第一台清談節目《少寶與文狄》遭提早「腰斬」停播，主持之一的陳少寶從事廣播界46年，他接受《香港01》訪問時透露，因為被港台高層點名指「口齒不清」，形容是「荒天下之大謬嘅藉口」，不滿港台至今未解釋停播的真正原因。他批評廣播處長張國財不懂電台、不懂廣播，「去擺嗰啲你以為受歡迎嘅節目，會唔會有少少令人哋恥笑你呀？」

陳少寶說，憶述當初是獲時任廣播處長李百全團隊邀請，才加盟港台，自言常在節目中讚頌祖國，取笑西方政府，更被稱為「粵港澳大灣區音樂融合先行者」，形容節目一直很討好特區政府或中聯辦，亦受聽眾歡迎，「你炒我無問題呀，問題係我啲聽眾真係好愛護我，你唔可以咁糟蹋聽眾，香港電台係服務市民，佢而家喺度發緊官威呀大佬」。

商經局回覆《香港01》查詢時說，港台作為政府部門及公共廣播機構，須恪守《香港電台約章》，訂明港台編輯自主，個別節目播放安排由港台負責，商經局不會就港台編輯決定的個案評論。

港台腰斬《少寶與文狄》指主持口齒不清兼違約　狄志遠促當局徹查

《少寶與文狄》近40載歷史　近年落戶港台仍受歡迎

《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚於港台第一台播出，由資深唱片騎師兼金牌經理人陳少寶，以及杜文狄主持。節目有近40年歷史，起源要追溯至1987年，二人便在商業電台拍檔啟播節目，及後轉戰新城電台和網台，至近年才落戶香港電台，成為其中一個受聽眾歡迎的電台節目。當時更獲港台讚揚節目以嬉笑怒罵方式，與聽眾談笑風生，分享城中熱話，令大家「笑住聽、聽住瞓」。

港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

陳少寶從事廣播界46年　曾與俞琤組成「六啤半」

陳少寶從事廣播界46年，1978年便加入廣播界，在香港電台主持首個節目《爵士世界》，1980年獲時任商業電台監製朱明銳賞識跳槽至商台，與俞琤、曾路得等人組成「六啤半」，他其後獲升為商業二台的音樂總監，1985年轉職唱片公司高層，至2009年獲朱明銳邀請加入新城知訊台，之後他曾經往內地發展，2020年回港時獲邀加入港台，主持《少寶與文狄》節目。

《少寶與文狄》被指「口齒不清」停播　另外兩節目卻仍續主持

《少寶與文狄》在港台啟播4年，本月宣布停播。陳少寶接受《香港01》訪問時說，今年4月被港台管理層通知，稱有聽眾投訴他「口齒不清」，建議他加倍留意，惟一個月後電台通知他仍然「口齒不清」及節目調動關係，《少寶與文狄》要停播。不過，令陳少寶摸不著頭腦的是，他另外兩個港台節目《唱好音樂故事》及《播好音樂》卻仍然能繼續主持，只需調動時間至黃昏播出，「如果我係口齒不清，點解仲可以有DJ Show（電台節目）做呢？我覺得佢哋一定係對《少寶與文狄》內容有意見，甚至內容係佢哋不能夠容納。」

「口齒唔伶俐」係荒天下之大謬嘅藉口。到而家都無出嚟解答係咩事，蘊釀足足一個星期，你覺得一個公營機構係應該咁樣服務市民咩？
陳少寶
港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

獲李百全團隊邀請加入港台　自言常讚頌祖國

陳少寶憶述2020年時是獲時任廣播處長李百全團隊邀請，才加入港台主持《少寶與文狄》節目，內容都是從日常生活趣事取材，嬉笑怒罵方式主持，「節目尾我哋都經常讚揚下祖國嘅，都係攞嚟取笑一下目前西方政府佢哋出現嘅問題」，更曾有聽眾向他反映「少寶你係咪太愛國呀？」，甚至最後一集節目亦沒有任何指責港台的內容，「同聽眾講再見，完全無任何詆毀電台，我的確係老行尊，亦係有工作經驗嘅人，唔會喺呢啲地方行差踏錯」。

他說，疫情前曾獲廣東人民出版社出版自傳《音樂狂人：陳少寶樂壇故事》，「可以想像到喺中國俾我呢個籍籍無名嘅人出版自傳，係一個幾大榮譽，我無專登炫耀過」，更被稱為「粵港澳大灣區音樂融合先行者」。

港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）
港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

聽眾促解釋停播　陳少寶提議寫投訴信後被提早「腰斬」節目

節目停播的消息公布後，陳少寶說接獲大批聽眾在社交平台Facebook留言，關注停播原因，他原本不想公開緣於被指「口齒不清」，故出了數個貼文，提議聽眾可以向港台詢問原因，或向廣播處長張國財寫投訴信。

不過，陳少寶之後收到電話，「『你可唔可以喺Facebook嗰度，唔好叫啲人投訴呀』，我當時有啲氣憤，同佢講我由頭到尾無叫人做咩嘢，希望你明白，係佢哋嚟問我原因，我都無得答，我可以點做呢」。及後，他被通知因為「犯咗合約其中一個條文規矩，所以我即刻終止你節目，我哋亦都唔會同你續約啦」，較原定時間提早「腰斬」《少寶與文狄》。

張國財係唔識做電台，唔認識廣播，的確係無呢個經驗。我只可大膽講，呢個節目係唔啱佢需要。
陳少寶
港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

陳少寶：節目對特區政府或中聯辦也討好

事件蘊釀一個星期，陳少寶不滿港台仍未公開交代事件，故決定公開被指「口齒不清」的停播理由，「非常可恥嘅理由公諸於世，我講出嚟全世界都覺得好過份。」他直指張國財對廣播沒認識，李百全則有一隊好團隊，「一朝天子一朝臣係無問題，如果團隊表現得咁好，佢要全部差唔多趕走晒，有好多地方值得我哋懷疑」，他形容《少寶與文狄》一直對於特區政府或中聯辦都很討好。

你攞走啲受歡迎嘅節目，去擺嗰啲你以為受歡迎嘅節目，會唔會有少少令人哋恥笑你呀？
陳少寶
陳少寶說，既然港台以非常低劣方法停播節目，決定對外公開事件。（葉志明攝）

陳少寶：港台係服務市民　佢而家喺度發緊官威呀

陳少寶說，既然港台以非常低劣方法停播節目，決定對外公開事件，強調自己沒呼籲聽眾投訴港台，只是有大量聽眾詢問如何反映意見，「有好多人話我打去電話無人聽，有人話得官樣文章話收到呀咁」，才提議公開渠道寫投訴信，「你炒我無問題呀，問題係我啲聽眾真係好愛護我，你唔可以咁糟蹋聽眾，香港電台係服務市民，佢而家喺度發緊官威呀大佬」。

他計劃開設網上平台Patreon，讓聽眾付費收聽節目。

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陳少寶
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