Ocamp迎新營｜鄧飛倡捉大老虎嚴打性騷擾　平機會冀推動移風易俗

立法會政制事務委員會今天（20日）開會，討論大專院校推動防止性騷擾。選委界立法會議員鄧飛關注近年大專院校出現性騷擾個案，形容「幾乎是約定俗成」，建議採取打貪的手法，「捉幾隻大老虎，最好是罪名成立」。



平機會主席林美秀說正推動移風易俗的過程，得悉已有院校發出迎新營指引，要求主辦者向校方提交計劃書，獲批才可以大學名義舉辦活動，並要委任反欺凌及反性騷擾大使。



選委界立法會議員鄧飛關注近年大專院校出現性騷擾個案，形容「幾乎是約定俗成」。（資料圖片/林靄怡攝）

鄧飛：大專院校「領牌的集體性騷擾」 促捉大老虎嚴打

鄧飛表示，大專院校近年的性騷擾個案屬「領牌的集體性騷擾」，有別於職場上「一對一多手多腳」，大多是透過迎新營作出性騷擾行為。他認為要移風易俗，採取類似打貪的手法，「捉幾隻大老虎，最好是罪名成立」，同時要宣傳及教育。

林美秀透露今年已有院校發出迎新營指引。（資料圖片/夏家朗攝）

平機會：正推動移風易俗的過程

平機會上月已去信21間大專院校，要求迎新營主辦方接受防止性騷擾的培訓，林美秀說平機會正推動移風易俗的過程，透露今年已有院校發出迎新營指引，除了須事先向校方提交活動內容計劃書，獲批後才可以大學名義舉辦活動，亦要委任反欺凌及反性騷擾大使。

林美秀又說，有調查發現近4分1大專學生曾遭受性騷擾，決定投訴的只有極少數人，有人覺得性笑話是小事，平機會已向各院校提出16項改善措施，包括設立不記名的網上投訴機制，讓校方更掌握校內性騷擾情況，目前有4間院校採納建議，其餘5間因為已有記名機制，為免造成不公，不會設立不記名機制。