Ocamp風波︱朱國強指迎新營「埋堆」文化嚴重　團隊文化被扭曲

大學迎新營Ocamp早前接連被爆出懷疑性侵或性騷擾事件，多間大學已表示將檢討迎新活動的管理，提出改善措施。教育局局長蔡若蓮表示，政府非常關注事件，由於個案正由警方調查，並進入司法程序，不便評論。她重申政府對學生任何違法違紀或欺凌行為「零容忍」，並強烈建議院校應即時遏止有關風氣，嚴肅跟進處理，積極配合執法機關調查，因應個案的嚴重程度，按機制採取紀律行動，嚴重者可以開除學籍。



有議員指不單止大學有責任，中學亦有責任讓青年盡早確立正向正確的兩性關係。亦有議員稱迎新營涉埋堆、收𡃁文化，要求澄清如新生或宿生不參與迎新活動，不影響入住宿舍及課程學習的權利。



蔡若蓮。（林靄怡攝）

蔡：大學活動要合法安全 參與者違法嚴重應開除學籍

立法會教育事務委員會討論大學學生活動管理及品德教育，11間院校的代表出席。蔡若蓮表示，大學應積極培養學生品德修養 ，並確保有足夠機制指導學生在合法、安全及參與者互相尊重的前提下舉辦活動，如發現個別活動違反相關規定，涉事學生組織日後或會遭扣減資助或被禁止使用校園場地，而活動籌備者亦可受紀律處分。至於個別參與者違法違規，則由大學按既定紀律程序處理，嚴重者可被開除學藉。

她續指，大學應着重為迎新活動參與者提供支援，特別提醒新生可尋求協助的渠道，而個別大學亦於迎新活動中委任學生大使，負責即場支援遇上困擾的參與者。

港大：內部調查護理系事件 未發現學生吸大麻

港大學生事務長謝樹基指，校方對護理系迎新營發生的事情感到抱歉，同事已進行大學內部調查，會見11名活動搞手和9名營友，結果有一名學生正面對警方調查，同時在調查期間找不到學生有吸食毒品或大麻的情況。

教育大學協理副校長周文港表示，非常留意社會對校方迎新營事件的關注，已在多番行動和公開聲明上表示，對任何違法違紀和欺凌行為採取零容忍態度，一定配合執法當局的工作。

嶺南大學協理副校長李東輝表示，對校方迎新營產生的事件深感遺憾，對公眾致深感歉意，完全明白公眾對大學生的道德操守有很高的期望。

朱國強促澄清不參加迎新營不影響入宿舍權利

教育界立法會議員朱國強表示，迎新營的爭議屢禁不止，「埋堆」文化嚴重，新生為免被排擠，對組長惟命是從，被迫接受扭曲的團隊文化，這是校園欺凌及情感勒索，他要求澄清如新生或宿生不參與迎新活動，不影響入住宿舍及課程學習的權利。工聯會立法會議員吳秋北指，自己的女兒今年入大學，亦有參加迎新營，亦收到同學反映迎新營是「收𡃁」的一種方式。

蔡若蓮表示，就議員提及的歪風，各院校都會正視，希望撥亂反正。如有欺凌事件，會非常嚴肅處理，如查證屬實，會有嚴重後果，例如開除學籍。至於如何加強新生保護自己的訊息，院校亦有加入相關元素，在參加機制方面，院校亦留意到如何確保新生參與或不參與的自由，不會受到其他影響。

陸瀚民要求在閉路電視場所或校方職員監察下活動

經民聯立法會議員陸瀚民指，議員陸瀚民關注早在2002年或之前，大學迎新營已出現越界或品味低俗的行為，到現時出現涉嫌性侵、非禮及吸毒等行為，質疑是否政策措施有漏洞。他質疑能否單靠學生組織自律，問能否在陽光下舉辦大型活動時，例如要在有閉路電視的場所進行，或由校方委任職員現場監察等。

蔡若蓮指除條文外，11間大學提到會成立委員會，活動前進行當中跟進或提供支援，另外有院校指會派員或大使在活動進行期間監察，如有活動是跨校進行，多間院校討論聯校合作機制，堵塞漏洞。

梁毓偉葉劉淑儀指中學亦有責任 質疑性教育

選委界立法會議員梁毓偉認為，要讓青年盡早確立正向正確的兩性關係，現時中學的性教育卻仍停留於生理層面。新民黨立法會議員葉劉淑儀指，迎新營色情活動不是近年才發生，但現時才得到重視，認為中學亦有很大責任。她指政府撥了很多資源給局方做公民教育、德育，通識亦有個人成長，質問「做咗啲乜」，「到底邊個要負責」。她稱有大學生認為有自由，就可以隨便侵犯其他女學生，問到局方如何加強中學品德、兩性關係方面的教育。

蔡若蓮指保護自己的意識在幼稚園時已有教，大學亦有提到提醒準備參與活動的新生。她指人的性格受多方面影響，中小學教育的品德教育雖然是重點，但亦不能低估環境對學生的影響。她又澄清指侵犯別人的疑犯不是新生，而新生保護自己的意識不夠強，局方重視中小學價值觀教育，教育內容亦隨着社會急劇變遷而更新，包括在網絡時代各方面的資訊質素，以及網絡上的道德使用等。

蔡若蓮說，價值建立要潛移默化，如果價值觀和社會文化有矛盾，對學生難免有影響，她經常和中小學大學校長就年青品德培養溝通，近年亦在不同場合提到德才兼備是基本任務。