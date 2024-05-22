公務員加薪｜薪趨會今晤職方確認調查結果　工會反駁數據偏高論

薪酬趨勢調查委員會今日（22日）下午會與各公務員工會評議會開會，確認上周四公布的薪酬趨勢調查數據。不過，有人力資源顧問質疑今年的數字偏高、不現實，香港公務員總工會主席馮傳宗則指，數據反映過去一年的市場薪酬變動，機制一直行之有效，認為數字偏高的評論反映對方不熟悉機制，呼籲外界勿：「只見樹木不見森林」，需同時考慮公務員的流失問題。



作為公務員薪酬調整重要參考指標的薪酬趨勢調查結果公布。（資料圖片）

薪酬趨勢調查委員會上周四（16日）公布二○二四年薪酬趨勢調查報告，高級公務員的調薪淨指標為4.01%、中級公務員為4.32%及低級公務員的5.47%，即低級公務調薪幅度最高。當時薪趨會主席李律仁和公務員事務局常任秘書長梁卓文均強調，調查所得數據仍有待確認，又指薪酬趨勢調查結果並非公務員調薪的唯一考慮因素，梁卓文更主動表明行政會議未必完全跟從調查結果作調薪決定，需要平衡政府財政狀況、公務員士氣等因素。

作為今年公務員調薪參考指標之一的薪酬趨勢淨指標（公務員事務局文件）

不過，資深人力資源顧問周綺萍在調查報告出爐後，指現時經濟環境欠理想，不少企業傾向以花紅作獎勵，加薪反趨向審慎，幅度大約只有3.3%至3.5%，認為今次調查結果的數字偏高，又形容基層的加幅達5%：「調查結果不現實」，認為若政府完全按照淨指標加足人工，將對私人市場構成壓力，尤其是跟隨政府調整薪酬的公共事業。

而在薪趨會確認數據前夕，香港公務員總工會主席馮傳宗向《香港01》表示，薪酬趨勢調查是計算過去一年香港市場薪酬變動，而調查涵蓋期包括今年初部分時間的數據，強調機制一直行之有效，除非發現調查方法有疏漏，否則社會各界不應隨意抹殺機制，他認為周綺萍的評論單憑今年經濟狀況作評論，是缺乏科學性地指出指標偏高，反映對方不清楚薪酬調查機制，亦具誤導性。

香港公務員總工會主席馮傳宗指公務員薪酬調整機制一向行之有效（夏家朗攝）

他說年度薪酬調整是管理工具，要考慮實際情況，過去幾年一般市民認為公務員是穩定職業，但公務員隊伍的空缺率和流失或反映公務員職位的吸引力下跌。他指，如果未能按調查數據加薪，會令公務員薪酬和市場的薪金增幅距離越拉越遠，進一步減低公務員職位吸引力，認為要善用公務員薪酬調整機會，對症下藥。

馮稱理解不同界別對公務員加薪有自身看法，最後行政會議將按現行機制，考慮六大因素後再作出決定，但希望外界勿；「見到棵樹就見唔到個森林」，當經濟不似如期即倡議不按調查結果加薪，認為要一併考慮改善公務員流失情況，按市場變動調整公務員薪酬。

政府文件顯示公務員空缺近2萬

公務員事務局提交立法會的文件顯示，截至去年11月底，公務員空缺數目增至19744人，以人數計，最多空缺的依次是警務處、食環署、教育局、衞生署、康文署、懲教署及香港海關。公務員編制約19.2萬，實際人數為17.2萬人，尚有近2萬個空缺。