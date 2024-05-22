海防博物館改作抗戰博物館　陳曼琪質疑展品安排對東江縱隊欠尊重

香港海防博物館將於9月改作香港抗戰及海防博物館。身兼港區人大的選委界立法會議員陳曼琪今日（22日）在立法會會議上質疑，政府僅是把博物館改名，並引述有市民認為現時東江縱隊港九獨立大隊展品零散分佈並處於不顯眼位置，無足夠尊重，促設獨立展廳。



文化體育及旅遊局副局長劉震稱，香港海防博物館2022年11月完成翻新，至今參觀人次約27萬人，包括475團學校參觀，接待不少內地單位，獲得正面評價、充分肯定。他又表示會考慮為東江縱隊設獨立展廳的建議。



不過，陳曼琪認為當局現時的做法只是僅僅為博物館改名，沒有正式為東江縱隊港九獨立大隊展品進行佈局，展品不顯眼，沒有足夠尊重，促為東江縱隊港九獨立大隊設展廳，作為該館的重點展覽，及會否整合相關展品在當眼處展出，例如將發給大隊的嘉獎狀與大隊115位陣亡烈士名冊一併展出；及政府有否考慮在抗防館的「聲影說抗戰」展廳增加觀影席，讓更多入場人士觀看抗戰紀錄片。

陳曼琪引述市民意見指現時海防博物館有關東江縱隊的展品分敵（歐嘉樂攝）

同樣是身兼港區全國人大的工聯會立法會議員吳秋北質疑，博物館日後的名稱是否適宜，質疑博物館內容大多數屬於英國統治時期的香港。劉震則表示，會盡量由國家視角出發，避免內容側重英治時期，但認為博物館的命名方式合適。