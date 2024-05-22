香港七欖｜議員關注啟德體育園配套　劉震︰考慮不同應變方案

香港國際七人欖球賽明年起移師新落成的啟德體育園，多名議員關注園區的各項配套包括交通安排等，能否配合賽事要求和帶動周邊地區經濟活動。文體旅局副局劉震說體育園主體結構已大致完成，按進度設施可於年底完成，下年上半年啟用，又指園區內有七十多間餐廳，並可按活動需要安排流動餐飲攤位，相信能滿足需要，會和主辦方密切聯繫，確保場地滿足需要，有需要會考慮不同的應變方案。



香港國際七人欖球賽告別香港大球場，來屆移師主場館座位達五萬的啟德體育園舉行。身兼行會成員的經民聯議員林健鋒指七欖是香港品牌，不能受影響，過去在香港大球場舉行賽事，相關配套很好，關注啟德體育園的工程能否配合趕及來屆七欖舉行前做好配套。

劉震指園區有七十多間美食，亦可按活動需要安排流動餐飲攤位，相信能滿足應付不同賽事，加上鄰近的九龍城和土瓜灣美食林立，可向旅客提供不同體驗，強調會與七欖主辦方密切聯繫確保場地滿足需要，有需要會考慮不同的應變方案。

經民聯陸瀚民則關注可容納五萬人的場館散場時，對交通和道路的考驗，問及當局會否巿有新的方案或預演，確保入場人士可於合理時間內散場。劉指，場地啟用前會進行不同測試活動，確保人群管理，政務司司長即將成立跨部門工作小組確保體育園順利啟用。

建制派班長廖長江指園方承諾啟用首五年，每年有一成日子舉辦體育活動，政府亦有責任推動體育活動，當局會有何計劃提高辦體育活動的日子。劉震指，活動舉辦日數不達合約要求有罰款機制，政府和園方會密切聯繫，也會提供一切力所能及的工作。

提出口頭質詢的A4聯盟楊永杰說，隨著體育園落成，未來不少盛事項目在啟德體育園舉行，希望當局就如何配合團區啟用並轉化成地區經濟提前做好準備，例如拍攝九龍城美食，甚至和區議會合作拍攝，讓旅客逗留九龍城帶動消費。劉震說會繼續和地區組織保持聯繫，做好帶動地區經濟的工作。

工聯會陳穎欣以新加坡的方程式賽車為例，指周邊有生活市集、賽車模擬器等，讓人流化為現金流，認為香港可以參考，劉震重申會和體育園公司密切合作，研究在周邊設包括虛市、街頭表演等的可行性，以期與體育園活動產生協同效應。