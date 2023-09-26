杭州亞運直擊︱香港七欖連續兩屆封王　姚錦成：證明華人也可以

「我們是香港欖球孖寶！」姚錦成這樣形容自己跟隊友李卡度，這兩名華將今日助港隊衛冕亞運金牌，是要證明打欖球不一定要外國人面孔，華人也能勝任；藉此給予下一代信心，為港隊未來接班。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



香港男子七人欖球隊衛冕亞運金牌，賽前聲言是「真．最後一屆」（他上屆也曾這樣說過）的華將姚錦成，完場後腦海一片空白，情緒看似比5年前冷靜。其實他內心，是高興得難以形容。「只想衝出去跟隊友慶祝、享受當下，因為不會再有這種感受，釋懷了，真的完了....」

自言是最後一屆參加亞運的姚錦成，完場一刻衝入場內跟隊友相擁。（袁志浩攝）

比起個人榮譽，他最激動的是看見隊伍成長，「我很希望以高峰（為亞運生涯）作結，而獎牌對欖球往後發展也很重要，但我們控制到壓力。若是過往，可能已經輸了，今次證明我們有很大進步。我們相信彼此，沒有人是英雄，團隊是英雄。（No one is hero, the team is hero）」

姚錦成賽後獲隊友抬起慶祝。（袁志浩攝）

這位「大細路」在頒獎禮時拿起金牌擺出各種表情，一說到另一位華人隊友李卡度，便笑言：「我們是欖球孖寶，無人能取替我們」。的確在傳媒及外界眼中，兩人是隊內少數說廣東話的球員，多一份親切感，而這也是他倆縱使已年過三十、承受不少傷患，仍堅持到現在的原因。

「這都是值得的。我可以跟後輩說，我們有兩塊金牌，證明華人都得，打欖球不一定是外國面孔。我們想給華人信心，讓他們來加入香港隊，有人接班，自己就能退下來。」

姚錦成在頒獎禮上表情多多。（袁志浩攝）

他特別點名今次不在名單上的麥季聰、房傑鋒及郭柏雅，但不認為拍檔李卡度會就此告別亞運，「多謝他給我許多鼓勵，見證對方成長；但我會推動他繼續打，他只是說說而已。」

李卡度在出發前也向傳媒「露口風」，奪金後他仍相信自己完成了亞運最後一戰，但仍留了後路，「沒有人會知道三年後的事」。今年初仍受膊頭傷患困擾的他，最終趕及康復，再助港隊奪金，比起上屆的金牌別有意義，「上屆贏完，我們可以跟別人說不必再贏，但今日證明香港欖球可以再上高峰，可以延續一個四年，甚至兩個四年。」

姚錦成（左）跟李卡度是香港欖球孖寶。（袁志浩攝）

他同樣希望下屆亞運有更多華人入選，但眼前最重要任務，仍是巴黎奧運資格。港隊2019年以雅加達亞運會奪金陣容，出戰韓國仁川舉行的東京奧運亞洲區外圍賽，儘管被視作賽事大熱門、進入決賽前更是1分未失，但最終在決賽的加時階段敗予韓國。

雖然已貴為亞運兩金得主，但姚錦成坦言心中仍有條刺，「感受特別深，奧運是我小時候的夢想，兩屆都差一點。」雖然他聲稱已經「放下」，但仍會跟教練相討，會否助港隊爭取巴黎奧運入場券，「幫下一輩向夢想進發。」