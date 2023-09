杭州亞運直擊︱香港七欖連續兩屆封王　姚錦成：證明華人也可以

「我們是香港欖球孖寶!」姚錦成這樣形容自己跟隊友李卡度,這兩名華將今日助港隊衛冕亞運金牌,是要證明打欖球不一定要外國人面孔,華人也能勝任;藉此給予下一代信心,為港隊未來接班。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



香港男子七人欖球隊衛冕亞運金牌,賽前聲言是「真.最後一屆」(他上屆也曾這樣說過)的華將姚錦成,完場後腦海一片空白,情緒看似比5年前冷靜。其實他內心,是高興得難以形容。「只想衝出去跟隊友慶祝、享受當下,因為不會再有這種感受,釋懷了,真的完了....」

自言是最後一屆參加亞運的姚錦成,完場一刻衝入場內跟隊友相擁。(袁志浩攝)

比起個人榮譽,他最激動的是看見隊伍成長,「我很希望以高峰(為亞運生涯)作結,而獎牌對欖球往後發展也很重要,但我們控制到壓力。若是過往,可能已經輸了,今次證明我們有很大進步。我們相信彼此,沒有人是英雄,團隊是英雄。(No one is hero, the team is hero)」

姚錦成賽後獲隊友抬起慶祝。(袁志浩攝)

這位「大細路」在頒獎禮時拿起金牌擺出各種表情,一說到另一位華人隊友李卡度,便笑言:「我們是欖球孖寶,無人能取替我們」。的確在傳媒及外界眼中,兩人是隊內少數說廣東話的球員,多一份親切感,而這也是他倆縱使已年過三十、承受不少傷患,仍堅持到現在的原因。

「這都是值得的。我可以跟後輩說,我們有兩塊金牌,證明華人都得,打欖球不一定是外國面孔。我們想給華人信心,讓他們來加入香港隊,有人接班,自己就能退下來。」

姚錦成在頒獎禮上表情多多。(袁志浩攝)

他特別點名今次不在名單上的麥季聰、房傑鋒及郭柏雅,但不認為拍檔李卡度會就此告別亞運,「多謝他給我許多鼓勵,見證對方成長;但我會推動他繼續打,他只是說說而已。」

李卡度在出發前也向傳媒「露口風」,奪金後他仍相信自己完成了亞運最後一戰,但仍留了後路,「沒有人會知道三年後的事」。今年初仍受膊頭傷患困擾的他,最終趕及康復,再助港隊奪金,比起上屆的金牌別有意義,「上屆贏完,我們可以跟別人說不必再贏,但今日證明香港欖球可以再上高峰,可以延續一個四年,甚至兩個四年。」

姚錦成(左)跟李卡度是香港欖球孖寶。(袁志浩攝)

他同樣希望下屆亞運有更多華人入選,但眼前最重要任務,仍是巴黎奧運資格。港隊2019年以雅加達亞運會奪金陣容,出戰韓國仁川舉行的東京奧運亞洲區外圍賽,儘管被視作賽事大熱門、進入決賽前更是1分未失,但最終在決賽的加時階段敗予韓國。

雖然已貴為亞運兩金得主,但姚錦成坦言心中仍有條刺,「感受特別深,奧運是我小時候的夢想,兩屆都差一點。」雖然他聲稱已經「放下」,但仍會跟教練相討,會否助港隊爭取巴黎奧運入場券,「幫下一輩向夢想進發。」