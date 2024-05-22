無處不旅遊｜楊潤雄：政府內部如同成立專班　與業界一起推廣

港澳辦主任夏寶龍早前提出「無處不旅遊」概念，文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，「無處不旅遊」是政府的重點工作，政府內部「某程度好似成立咗專班」，與業界一起探討、推廣旅遊。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，在「無處不旅遊」概念下，政府會聯同業界探討如何宣傳香港旅遊。（資料圖片/歐嘉樂攝）

提升服務質素 要全社會一起做

楊潤雄接受《大公文匯全媒體》訪問時說，「無處不旅遊」是讓旅客去到每個角落，更是要每個人都有「好客之道」。他表示，這方面要整個政府、社會一起去做，才能提升服務質素，讓旅客有更好的體驗。他形容政府內部「某程度好似成立咗專班」，會與業界一起探討如何推廣香港旅遊。

夏寶龍提出「無處不旅遊」理念，香港無論甚麼地方都可以成為旅遊景點。楊潤雄表示，問題在於香港能否發掘出來並對外宣傳，以及能否有配套設施，令景點能夠吸引旅遊，讓他們有豐富旅遊體驗。

《九龍城寨之圍城》掀起新一輪動作電影熱潮。（劇照）

電影業重點是亞洲合拍片 將香港電影推到歐亞

電影《九龍城寨之圍城》大熱，楊潤雄認為，電影本身就可以推廣旅遊，讓人更認識香港，政府會繼續多做工作，今年重點在亞洲合拍片，將香港電影推到亞洲和歐洲。

談到其他推廣旅遊措施，楊潤雄說政府除了推動深度遊，亦會在節日或大型活動舉辦無人機或煙火表演，提高吸引旅客的成效。政府亦會與業界就住景點、服務探討如何改變，去迎合旅客的需要。