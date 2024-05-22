影視旅遊｜楊潤雄稱研吸客赴戲中景點打卡　「專班」推無處不旅遊

電影《九龍城寨之圍城》票房強勁，更入圍康城影展「午夜展映單元」，財政司副司長黃偉綸周二（21日）表示《城寨》布景已拆但未棄，當局正與拍攝方商討還原部份布景於適當位置展出。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（22日）在報章訪問中稱，收到有業界建議將部份拍攝場景呈現出來讓市民觀賞，透露將聯絡相關人士尋求合作空間，研究可否作一個較長期的展覽。

楊潤雄又表示，旅客口味在變，故未來在推廣手法、內容都會革新，包括考慮結合電影及旅遊元素吸引旅客到戲中景點打卡，港府亦正構思成立「專班」，結合政府內部人才與業界精英，推展國務院港澳辦主任夏寶龍早前提出的香港無處不旅遊理念，就重點項目作深入討論。



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楊潤雄在《大公文匯全媒體》訪問中稱，為加快落實「無處不旅遊」理念，近日走訪業界「取經」，他心中已有腹稿，指香港有不少具特色，適合作深度遊的景點，關鍵是如何發掘、宣傳及加以優質配套。

楊潤雄表示，旅客口味在變，周邊競爭也在變，故未來在推廣手法、內容都會革新改變，包括考慮結合電影及旅遊元素，吸引旅客到戲中景點「打卡」，亦會推動零售、餐飲、運輸以至教育界等共同響應「好客之道」。

香港海港漂亮可發掘「海島遊」 甚至將賽馬打造成旅遊項目

楊潤雄稱，香港一直有推廣文物、歷史、創意文化及綠色生態的旅遊路線，當局將循有關路線進一步在各區深度發掘，包括「海島遊」，因「香港有這麼漂亮的海港」，又舉例指是否可以將賽馬打造成旅遊項目。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右二）早前於社交媒體發文分享出席康城的感受與得著。（視覺中國）

正與《九龍城寨之圍城》尋求合作空間 呈現部份場景作較長期展覽

《九龍城寨之圍城》轟動康城，楊潤雄認為，電影本身可用作推廣旅遊，至於《九龍城寨之圍城》揚威康城，楊潤雄稱收到有業界建議將部份拍攝場景呈現出來讓市民觀賞，他透露，將聯絡相關人士尋求合作空間，會研究可否作一個較長期展覽。