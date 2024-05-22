楊潤雄西安出席中美旅遊高層對話　稱有信心迎來更多美國旅客

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（22日）到訪西安，參加「第十四屆中美旅遊高層對話」開幕式及主旨演講，並參與了專題討論，向與會人士介紹香港旅遊業的最新發展。他表示，香港近幾年積極發展為中外文化藝術交流中心，有成熟條件結合文化藝術活動、運動比賽和其他盛事，加大對美國旅客等國際旅客的吸引力。他有信心香港今年會迎來更多美國旅客。



楊潤雄指出，香港是亞洲國際都會，也是中外文化藝術交流中心和國際航空樞紐，多年來一直是美國旅客前往中國內地以至亞洲的重要門戶。香港恢復跨境旅遊一年多，已吸引約80萬美國旅客到訪。在國家的大力支持下，香港在近幾年積極發展為中外文化藝術交流中心，而美國最大的潮流嘉年華ComplexCon亦在今年首度空降亞洲登陸香港。

「中美旅遊高層對話」是兩國旅遊合作機制平台，由雙方輪流擔任東道主，從2007年至2019年共舉辦13屆，推動兩國旅遊務實合作，加強人文交流。