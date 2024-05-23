議員伙旅舍商會向政府提交名單　冀打擊無牌及影子賓館

港澳辦主任夏寶龍早前提出香港「無處不旅遊」概念，然而佐敦華豐大廈大火帶出舊樓賓館消防安全問題，再加上有無牌賓館持續經營，影響整體行業形象。



民建聯立法會議員鄭泳舜今日（23日）聯同旅遊界議員姚柏良、業界人士姚思榮及香港旅舍商會代表，與民政事務總署署長張趙凱渝及牌照事務處代表會晤，提交部份舊樓無牌或影子賓館的資料，要求政府多管齊下打擊。



鄭泳舜聯同旅遊界議員姚柏良、業界人士姚思榮及香港旅舍商會代表，與民政事務總署署長張趙凱渝及牌照事務處代表會晤。（鄭泳舜提供）

業界冀政府支援遵辦消防安全指示

業界代表指出，十分關注處於舊樓的賓館的消防安全問題，他們表示申請賓館牌照門檻不低，包括確保處所的消防安全，無奈像華豐大廈般一旦發生火警，會打擊香港的賓館業形象，期望當局積極支援舊樓處理消防安全指示的工作。

現時有牌照已被吊銷的賓館仍在經營，亦有不少無牌賓館以民宿招徠，在一些酒店網上平台公然招客。業界向署方提交部份舊樓無牌或影子賓館個案資料，要求當局多管齊下打擊無牌賓館或影子賓館。業界又認為政府應加強宣傳，讓旅客知道相關無牌賓館並不合法的訊息，並要求勸喻網上平台不要貼出無牌賓館的房間預訂。

針對打擊無牌賓館方面，鄭泳舜期望當局做好執法及宣傳的工作，協助業界共同推出宣傳計劃，並合力打擊無牌賓館，以提升香港賓館業的整體形象。他又期望當局與對界推出措施，協助賓館業界以提供優質及安全旅館環境為己任，讓業界持續發展下去。