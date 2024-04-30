五一︱內地客搶訂油尖旺賓館多藏安全隱患　直擊先施大廈三大危機

內地五一黃金周將至，近期內地旅客興起窮遊香港趨勢，本港油尖旺區的廉價賓館成住宿首選。惟上月佐敦華豐大廈5死奪命大火，揭露一幢大廈竟有35間持牌賓館，可能為大廈帶來承載量及安全隱患等問題。事隔約三星期臨近五一，又有多少同類舊廈的業主吸取大火的血的教訓，從而加強消防安全措施呢？



記者巡查油尖旺區四大「賓館森林」，即有大量賓館的舊樓，其中旺角先施大廈與華豐大廈的格局最為相似，先施大廈有74間持牌賓館，每層樓都混雜賓館與劏房，入住多為內地旅客。但該廈於3月經歷火警後，住客未提高防火意識，仍有雜物堵塞逃生出口、多道防煙門損毀等，存在至少三大消防危機。曾指出一廈多賓館有問題的民建聯立法會議員（九龍西）鄭泳舜向《香港01》表示，將於今日（30日）與賓館業界會面，商討有關五一加強安全措施安排及長遠的修例方向。



旺角先施大廈與佐敦華豐大廈的格局極為相似，都有三邊住戶圍向天井，而天井底部都可找到大量垃圾和煙頭。（盧翊銘攝）

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梯間雜物堵塞通道 防煙門非常關失作用

記者早前巡查油尖旺區最多賓館的4幢大廈，包括尖沙咀重慶大廈、美麗都大廈、旺角先施大廈與新興大廈（相關賓館數目見表），發現其中位於亞皆老街的先施大廈隱藏安全問題最多，而且大廈狀況與佐敦華豐大廈極為相似。

先施大廈於1963年入伙，已有61年樓齡，共有238個單位，人流密集，民政事務總署資料顯示，該廈共有74間持牌賓館，還未計大廈內其他出租「劏房」或有否非法住宿問題等。根據屋宇署紀錄，曾於2018年向該大廈發出強制驗樓及強制驗窗通知，兩項通知至今仍未獲遵從。3月1日，該廈低層單位曾發生火警，幸及時由消防員到場救熄，未有造成任何傷亡。

3月1日，旺角先施大廈低層單位發生火警冒湧濃煙。（Facebook 香港交通及突發事故報料區 CJ Chan）

不過，記者兩度到上址巡視時，發現大廈住戶未吸取教訓，該廈的消防隱患仍然存在。首先多個樓層的防煙門都無經常關閉，防煙門不僅半掩，且有多道防煙門的整塊玻璃損毀，變相失去防煙效用，形同虛設。其次，多個樓層走廊及梯間位置，都有林林種種的垃圾和雜物堵塞通道，例如一些綠色麻布袋、大型紙箱，甚至在地下緊急出口位置，竟被人棄置舊床褥阻礙逃生。

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另外，各樓層走廊雖有設置消防喉轆，但消防喉轆的喉咀未有按消防條例規定，放置在上了鎖而前面裝有玻璃的箱內；多個樓層的走廊及晾衣架都掛晾着床單、枕袋和毛巾等，相信是賓館放置出來曬晾。記者巡視當天，剛巧連續多個樓層、樓上樓下都把多幅床單掛於天井位，若樓上有人亂擲未熄煙蒂，隨時燃着易惹火的床單、毛巾等，形同「火燒連環船」般釀成大火。

尤其華豐大廈三級大火的初步起火原因，不排除是煙頭燒着天井底部的垃圾膠袋引起，而記者在先施大廈的天井底部，亦發現大量煙頭，情況十分類同，若大廈的消防安全措施不足，加上住客和賓館業人士亦沒有足夠安全意識，隨時因一場火警，再次引發悲劇。

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記者曾向部分賓館負責人查詢在華豐大廈火警後，有否加強防火措施或提醒旅客有關逃生路線，但大多數表示沒有特別安排，有人更指先施大廈的天井開揚又有風，「就算火警有濃煙都好快吹散，唔使驚，唔會好似華豐咁嚴重」。但記者對比過華豐大廈大火前的環境影片，發現兩廈內部都是呈凹字形，同樣有三邊住戶向着天井。

記者亦曾到同區有近60年樓齡的新興大廈視察，該處過去曾是色情場所集中地，各層混雜60間賓館及劏房住宅。與尖沙咀重慶大廈及美麗都大廈相比（詳見另稿），新興大廈雜物堆積的情況輕微，不過內部有石屎剝落及鋼筋外露情況。各層梯間則設有兩道防煙門，但僅部分關上，有防煙門貼住「待維修」的告示。

華豐大廈奪命火暴露油尖旺「賓館森林」 重慶大廈239間全港最多

▼ 記者早前巡查旺角新興大廈 ▼



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油尖旺區的賓館因為價格便宜、而且地理位置極佳，一直是內地旅客的搶手貨，加上在「窮遊香港」熱潮下，內地社交平台「小紅書」經常有網民貼出「香港賓館攻略」或「廉價住宿攻略」，大多數都是圍繞介紹這些「賓館森林」的住宿。今年的五一黃金周，亦以油尖旺區賓館最旺場，大多只剩下少量房間。

有部份不願上鏡的內地旅客向記者表示，雖然明知該些賓館可能有安全問題，但考慮到價格廉宜，相當吸引，故日後仍會選擇入住。不過，從武漢來港旅遊的Sunny與彭小姐則會考慮安全為先，其次是環境設施是否乾淨衛生，因為很多賓館在打掃等方面都比酒店差。她們兩人正在修讀酒店及旅遊課程，更會特別留意消防措施和逃生路線等資訊。

首次來港旅遊的內地遊客Sunny（左）及彭小姐（右）認為很多賓館在打掃方面都比酒店差。（盧翊銘攝）

另一名內地旅客陳小姐則多年前曾入住在尖沙咀的賓館，以往沒有留意賓館的消防設施，但她知悉華豐大廈大火後，已對香港的賓館存有陰影，始終有點害怕。

華豐大廈大火後，揭露一廈多賓館或有安全隱患問題，民建聯立法會議員（九龍西）鄭泳舜向《香港01》表示，五一黃金周將有不少旅客來港，並會入住位於同類舊廈的賓館，他不希望因個別事件而影響整個賓館業界，短期內希望業界能自發互相提醒注意大廈內防火設施，如走火通道是否安全等，或向房客宣傳防火意識。

他又認為華豐大火亦令大眾多討論了建築物管理條例及消防條例，未來亦會研究該等方面。鄭泳舜又重申，會繼續關注如何處理因賓館數量過多而對大廈構成的風險。

▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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