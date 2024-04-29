華豐大廈火︱賓館生意清零　東主嘆：五一電話無響過　冇人再打嚟

劏房賓館林立的佐敦華豐大廈，本月初的三級火造成5死40傷。慘劇震驚中外遊客，隨着五一黃金周將至，旅發局料有80萬名旅客抵港，較廉價的華豐大廈賓館理車水馬龍，現時卻生意「清零」，猶如步入寒冬。4樓東寶賓館女東主黃女士慨嘆，去年同期賓館生意爆滿；但火災後整個黃金周長假期無人問津，「五一電話都冇響過，冇人打嚟㗎啦‥‥‥水電費都蝕埋呀！」6樓另一賓館的周先生則稱，所謂善後工作只是「得個講字」，火災事隔十多日，現時連最基本的升降機也沒有。



在華豐大廈經營賓館逾30年的黃女士表示，火災過後無人租房，以往爆滿五一黃金周，今年無人問津。（黃學潤攝）

東寶賓館東主黃女士表示，經營賓館已逾30年，現時內有約9間房，火災前入住率約5成已是強差人意，火災後更完全無人入住，「而家直頭冇呀！火警全部走哂啦！冇人夠膽嚟，喺度住都走啦。」她直言，華豐大廈已逾60年樓齡，十分殘舊，經歷火劫更「𨋢又冇、樓梯又污糟，全部嘢又爛又霉，周圍漏水。」

她續稱，政府應該要收回大廈，因為大廈已經太過殘舊，再維修也只是徒勞。黃女士又指，大廈天井牆身就好像豆腐一樣軟，「天井啲牆呀，搵隻手指篤入去，好似豆腐咁，遲早冧㗎！」

黃女士憶述，去年五一黃金周生意十分好，幾近「爆滿」，現時無人租房，連預訂電話都沒有，她無奈道：「五一冇人打嚟，電話都冇響過，唔會有人再打嚟，全香港都知，冇得玩㗎啦！」她又指，現時零收入維持賓館運作，一個月需逾一萬多元，「而家邊有錢搵，水電費都蝕埋呀！」被問及法團現時有何解決方案，黃女士指在開會過後，現時唯一辦法就只好先修理一部升降機再作打算，「一部𨋢要整100萬㗎，總共有4部，而家暫時整住50萬，頂住先囉。」

在6樓經營賓館的周先生稱，現時的善後工作都是「得個講字」，相隔火災後十多日連最基本的升降團也無法提供服務。（黃學潤攝）

另一位在6樓經營賓館的周先生稱，現時各單位的所謂的善後工作都只是「得個講字」，他指最基本的升降機都沒有，後樓梯情況亦十分差劣，垃圾方面只有義工前來清理一至兩次後已經沒有人理會。周先生直言，很早以前已提及有關消防方面的問題，現時已經是後話，他指法團根本沒有正視問題「根本消防令一早落咗畀大廈，一、兩年前已經落咗，而家所有消防系統都係唔得嘅。」周生續稱，無論是誰當法團也應當先處理大廈維修問題，「消防一定要做咗先啦，應做嘅嘢要做咗先囉。」