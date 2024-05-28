特首政策組擴員　新增巴曙松、竺稼等5人　林家禮沒續任

政府今日（28日）宣布再度委任54名特首政策組專家組成員，以及委任5名新成員，當中包括香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松，以及貝恩投資合夥人、亞洲私募股權聯席主管竺稼。



不過，「經濟發展專家組」成員林家禮早前捲入越南女首富張美蘭案，今次沒有再被委任。



特首政策組分為三大專家組，經濟發展專家組新委任成員為巴曙松、竺稼和Complex中文行政總裁及ComplexCon香港創辦人胡陳德姿。社會發展專家組新增成員為立法會議員鄧飛。研究策略專家組新增成員為科大公共政策學部主任及教授暨醫務衞生局精神健康諮詢委員會委員白立邦。

特首政策組組長黃元山表示：「特首政策組在過去一年與專家組成員保持良性高效的互動，合共舉行四場全體會議、三場分組會議，以及與個別專家組成員進行超過20場會面，就不同研究議題諮詢專家組成員的意見。特首政策組也舉辦了論壇、研討會、分享會、參觀拜訪等活動，以增進特首政策組和專家組成員之間的互動交流。」

不過，原「經濟發展專家組」成員、數碼港前主席林家禮，早前捲入越南女首富張美蘭的金融詐騙案，正被越南政府通緝，今次他不在名單上，應沒有續任。