23條首案｜鄒幸彤涉煽動案　消息：鄒幸彤母、前議員陳劍琴同被捕

六四事件35周年前夕，警方國家安全處今日（28日）拘捕6人，涉嫌違反基本法23條下的煽動意圖罪，包括正在大欖女懲教所還押的前支聯會副主席鄒幸彤，指他們在社交平台專頁「小彤群抽會」，利用某個將至的「敏感日子」持續發布涉嫌具煽動意圖的帖文。



被捕的除了鄒幸彤，消息指還包括鄒幸彤的母親、前支聯會常委劉家儀、關振邦、民主派荃灣前區議員陳劍琴、牙醫李盈姿。今次是落實23條的《維護國家安全條例》於3月23日獲立法會通過後，警方首次以《條例》採取拘捕行動。



鄒幸彤等6人涉煽動 消息：包括鄒幸彤母、前區議員陳劍琴等

被捕的5女1男，37歲至65歲，包括正在大欖女懲教所還押的前支聯會主席鄒幸彤。消息指，被捕的亦包括鄒幸彤的母親、前支聯會常委劉家儀、關振邦、民主派荃灣前區議員陳劍琴、牙醫李盈姿，他們被指利用六四持續在社交平台Facebook專頁「小彤群抽會」發布煽動帖文。

其中，劉家儀、關振邦去年6月4日曾經到維園悼念六四，手持A4紙寫上「個人悼念六四」，被警方以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕，之後獲准保釋，未有被警方落案起訴，她其後向傳媒表示不用再到警署報到。

李盈姿同於去年6月4日於高士威道一帶，涉嫌擺放具煽動意圖物品，被警方以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕。

鄧炳強：被捕人非簡單批評 而是借敏感日子煽動

保安局局長鄧炳強今天（28日）會見傳媒時表示，被捕人以匿名方式在社交平台Facebook專頁「小彤群抽會」，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文。他指，客觀批評政府並無問題，但形容被捕人並非簡單批評政府，而是透過發布煽動性言辭，借敏感日子，希望煽動市民危害國家安全。

社交平台專頁「小彤群抽會」。（Facebook截圖）

被問到敏感日子是否指6月4日，鄧炳強指日子本身非重要，而是有人利用日子，煽動人們憎恨香港政府、中央政府、以至司法機構的行為，才是犯罪的地方。至於追問有關於六四的資料，或手持蠟燭悼念是否違法，鄧炳強未有回應。