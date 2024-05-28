23條首案｜國安處拘捕鄒幸彤等6人　鄧炳強：涉敏感日子煽動市民

六四事件35周年前夕，警方國家安全處今日（28日）拘捕6人，涉嫌違反基本法23條下的煽動意圖罪，指他們利用某個將至的「敏感日子」，在社交平台專頁「小彤群抽會」，持續發布具煽動意圖的帖文。



保安局局長鄧炳強會見傳媒時確認，被捕人包括正在大欖女懲教所還押的前支聯會主席鄒幸彤。



今次是落實23條的《維護國家安全條例》於3月23日獲立法會通過後，警方首次以《條例》採取拘捕行動。



鄧炳強會見傳媒表示，國安處今日早上較早時間拘捕五名女子及一名男子，其中一女子為正在還押，被捕人士以匿名方式在一社交平台專頁「小彤群抽會」，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文。

他指，客觀批評政府並無問題，23條生效後至今，對各項自由無影響。他希望市民看清這些人並非簡單批評政府，而是透過發布煽動性言辭，借敏感日子，希望煽動市民進行危害國家安全的行為。

他又提到，近期法庭另一案件指出文字令人將思想付諸行動，現今煽動及危害國家安全的行為有多種，或不涉暴力。他指，國家安全至為重要，又重提2019年，有很多市民做出違法行為，煽動者卻正在外國享受榮華富貴，呼籲市民不要作出危害國家安全的行為。

鄧炳強指，今次案件中另外五位人士運作社交平台，當中出現煽動人們憎恨香港政府、中央政府，有違國安條例，因調查中，當中實際操作、他未能詳述細節。

他又指，今次事件違法非因「課題」，而是事件涉煽動人們憎恨香港政府、中央政府、以至司法機構等。

被問到敏感日子是否指六月四日，他指日子本身非重要，而是有人利用日子，煽動人們憎恨香港政府、中央政府、以至司法機構的行為，才是犯罪的地方。至於追問有關於六四的資料，或手持蠟燭悼念是否違法，他則未有回應。

他強調，警方執法行動是根據證據及法律，是必要以及必須，與全世界文明政府均一樣。他又指，現時仍有國家安全風險，包括一些外國勢力仍想干預香港事務、抹黑香港政府，「走佬到外國」的人士仍意圖參與這些影響國家安全的事務，因此必須防範及制止這些行為。

他提到，法庭以往就煽動意圖的案件作裁決時，也多次重申散播謠言、錯誤訊息、虛假文宣，而令人不相信、甚至憎恨政府，有機會導致社會動盪、混亂，可以威脅國家完整及政治獨立。

被捕的5女1男，37至65歲，包括1名正在大欖女懲教所還押的女子。消息指，她是前支聯會主席鄒幸彤，涉嫌發布有關六四的煽動帖文。(資料圖片)

消息：鄒幸彤被捕 涉「小彤群抽會」專頁發布六四帖文

被捕的5女1男，37歲至65歲，包括1名正在大欖女懲教所還押的女子。消息指，她是前支聯會主席鄒幸彤，涉嫌在Facebook專頁「小彤群抽會」發布有關六四的煽動帖文。

警方國安處指，他們涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」。行動中，警方持法庭手令檢取一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖訊息的電子通訊裝置。

警方國家安全處今日（28日）拘捕6人涉嫌違反23條下的煽動意圖罪。（香港01相片）

被捕人利用「敏感日子」持續發布煽動帖文

警方指，調查顯示正在還押的被捕女子，透過另外5名被捕人，今年4月開始以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。