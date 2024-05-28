六四｜鄒幸彤等6人被指在社交平台發煽動帖文　提及民主女神雕像

香港警務處國家安全處今日（28日）首次引用《維護國家安全條例》，拘捕五名女子及一名男子，其中一人為正在還押的前支聯會副主席鄒幸彤，指他們涉違反第24條 「煽動意圖的相關罪行」。國安處指，上述人士由今年4月開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文。



翻查與鄒幸彤相關的社交平台專頁「小彤群抽會」，自今年4月30日起，開始每日刊登一篇鄒幸彤於六四事件的個人經歷，最新一篇於昨日刊登，提及民主女神雕像。



社交平台專頁「小彤群抽會」。（Facebook截圖）

涉Facebook專頁「小彤群抽會」以六四35周年為題

香港警務處國家安全處今日拘捕五名女子及一名男子，其中一人為正在還押的前支聯會副主席鄒幸彤。國安處指，上述人士由今年4月開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文。

翻查與鄒幸彤相關的社交平台專頁，其中Facebook專頁「小彤群抽會」，近來載有多篇文章，均是關於鄒幸彤於六四的個人經歷，全部以六四35周年為題。

首篇文章於今年4月30日發布，當中提到她跟媽媽的朋友出席六四晚會的經驗，其後一篇提到歌曲《 血染的風彩》，及後都有關於她擺街站、走訪流亡民運人士、天安門母親、六四長跑等的經歷。

而最新一篇於昨日（27日）發布，已是第28篇關於六四的文章，文中提到六四事件中標誌性藝術品之一民主女神雕像。