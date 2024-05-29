《少寶與文狄》停播｜李梓敬：停播令支持者失望　促商經局交代

香港電台第一台清談節目《少寶與文狄》提早「腰斬」停播，主持之一的陳少寶早前接受《香港01》訪問時說被港台高層點名指「口齒不清」，從事廣播界46年的他形容是「荒天下之大謬嘅藉口」，批評廣播處長張國財不懂電台、不懂廣播。



繼新思維立法會議員狄志遠向商務及經濟發展局局長丘應樺發信關注，陳少寶最新向新民黨立法會議員李梓敬求助。李梓敬今天（29日）向丘應樺發信，指停播節目令支持者感失望，不理解為何人氣節目會被港台列為「正常節目調動」而停播，事件牽涉公眾利益，促局方向公眾明確交代停播原因，



陳少寶獲李百全團隊邀請才加入港台 自言常讚頌祖國

陳少寶從事廣播界46年，1978年便加入香港電台主持首個節目《爵士世界》，1980年跳槽至商台，與俞琤、曾路得等人組成「六啤半」，其後獲升為商業二台的音樂總監，1985年轉職唱片公司高層，至2009年加入新城知訊台，之後他曾經往內地發展。2020年回港時獲邀加入港台，與杜文狄主持有近40年歷史的《少寶與文狄》節目。

陳少寶早前接受《香港01》訪問時憶述，當初是獲時任廣播處長李百全團隊邀請，才加盟港台，自言常在節目中讚頌祖國，取笑西方政府，更被稱為「粵港澳大灣區音樂融合先行者」，形容節目一直很討好特區政府或中聯辦，亦受聽眾歡迎。

港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

聽眾促解釋停播 陳少寶倡寫投訴信後被提早「腰斬」節目

節目停播的消息公布後，陳少寶說接獲大批聽眾在社交平台Facebook留言，關注停播原因，他原本不想公開緣於被指「口齒不清」，故出了數個貼文，提議聽眾可以向港台詢問原因，或向廣播處長張國財寫投訴信。

港台清談節目《少寶與文狄》2020年11月起逢星期六晚播出，2024年5月突然被被「腰斬」停播。（陳少寶Facebook相片）

不過，陳少寶之後收到電話，「『你可唔可以喺Facebook嗰度，唔好叫啲人投訴呀』，我當時有啲氣憤，同佢講我由頭到尾無叫人做咩嘢，希望你明白，係佢哋嚟問我原因，我都無得答，我可以點做呢」。及後，他被通知因為「犯咗合約其中一個條文規矩，所以我即刻終止你節目，我哋亦都唔會同你續約啦」，較原定時間提早「腰斬」《少寶與文狄》。

李梓敬今天（29日）向丘應樺發信，指《少寶與文狄》停播令支持者感失望。（信件截圖）

李梓敬去信商經局 促追查《少寶與文狄》停播原因

李梓敬在信中向商經局提出多項疑問，指《少寶與文狄》節目具人氣，受眾廣泛，難以理解為何停播獲好評的節目？陳少寶的節目變動是否正常節目編排調整？如是，是否以正常程序處理？如否，以甚麼原因突然停播節目？

對於陳少寶說曾被某位港台高層點名指「口齒不清」，李梓敬說近期數次與陳少寶洽談觀察，都對「口齒不清」嚴重指控充滿疑惑，陳少寶在廣播界行走近半世紀，停播節目令支持者失望和驚愕，事件牽涉公眾利益，期望局方追查事件，向公眾明確交代。

除了李梓敬發信關注，香港電台顧問委員會成員、新思維立法會議員狄志遠5月20日亦曾去信商經局要求徹查《少寶與文狄》停播。（資料圖片/葉志明攝）

狄志遠上周去信商經局促徹查：「口齒不清」是嚴重指控

除了李梓敬發信關注，香港電台顧問委員會成員、新思維立法會議員狄志遠5月20日亦曾去信商經局要求徹查事件，要求交代節目停播原因。狄志遠表示，香港電台是公營電台，應受到公眾監督，希望了解陳少寶被港台高層指「口齒不清」的原因，形容指控對於一名資深主持人非常嚴重，希望商務及經濟發展局徹查事件，向公眾清楚交待。

商經局：港台人員不得在社交媒體批評港台

商經局其後回覆狄志遠時，解釋港台不時更新節目組合，減少同類節目重疊，滿足不同聽眾需要，吸納新血讓新一代主持人加入港台。局方又提到，港台要求人員的外間活動不得對港台節目構成不當影響，舉例在社交媒體批評港台等，港台有權決定是否容許繼續參與節目。