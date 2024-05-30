47人案｜社民連成員法院範圍示威　涉嫌公眾地方行為不檢被捕

民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，案件今日（30日）在西九龍裁判法院裁決。社民連4名成員在法院範圍示威，3男1女被警方以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕，另有1名男子亦以同樣罪名被捕。



社民連成員涉嫌未按照指示進入法院，並作出擾亂公眾秩序的行為。現場警務人員多次勸喻他們按指示進入法院，惟4人未有理會及不斷叫囂。警方其後拘捕3男1女，年齡介紹32至68歲，指他們涉嫌「在公眾地方行為不檢」。

被捕人士為社民連主席陳寶瑩、副主席周嘉發和余偉彬，成員黃浩銘，以及曾健成。

另外，警方亦在法院範圍內截查1名32歲男子，但該男子叫囂及拒絕合作，在口頭警告不果之後，以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕。

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所有被捕人現正被扣留調查，案件交由西九龍總區公眾活動調查隊第一隊跟進。

警方強調，市民表達訴求時，必須遵守法律，並在符合國家安全、公共安全、公共秩序，以及不會損害他人的權利和自由的前提下，和平有序地表達意見。如有任何違法行為，警方必會果斷執法，以維持公共秩序及保障公共安全。