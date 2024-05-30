47人初選案｜鄧炳強：危害國家安全難逃法網　律政司會就脫罪上訴

47人民主派「35+」初選案今日（30日）裁決，不認罪的16名被告當中，14人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，只有大律師劉偉聰、前公民黨成員李予信兩人脫罪。保安局局長鄧炳強在裁決後見記者，斥犯罪者出賣香港人，「極其醜惡、醜陋和惡毒」。



47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

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47人初選案在西九龍裁判法院裁決，16名不認罪的被告之中，只有劉偉聰和李予信被裁定罪名不成立，其餘14人罪名成立，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來和彭卓棋。律政司下午就劉偉聰和李予信脫罪提出上訴。

5月30日，保安局局長鄧炳強在47人民主派「35+」初選案裁決後見記者。（香港01攝）

就法庭裁決，保安局局長鄧炳強指，串謀顛覆國家政權罪案件有判決，45人罪名成立，31人認罪，14判罪、2人證據不足。他說被告參與立法會選舉，不是盡責任，而是無差別否決財政預算案，不論利弊，目的是要強迫特首解散立法會，強逼特首辭職，癱瘓政府，無可避免會造成香港政局不穩，導致憲制危機，會對社會經濟構成災難性衝擊，斥他們為了個人政治目的，不理香港死活，出賣香港人，「極其醜惡、醜陋和惡毒」。

鄧炳強續說，法庭認為違反《基本法》就足夠構成非法手段，又指法庭認為相關人士要利用計畫破壞摧毀現行的政治制度，及香港《基本法》與「一國兩制」的體制。他指危害國家安全人士難逃法網，律政司已經表示會就兩名脫罪人士上訴。

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鄧炳強說面對外部勢力不能掉而輕心，指審訊期間外國勢力抹黑司法機構，企圖干擾法庭獨立審判。又表示兩日前警方都拘捕「死心不息」人士，在網上利用敏感日子，鼓吹違法行為，所以危害國安活動沒有停止。

鄧感謝法庭、律政司，面對恐嚇無畏無懼維護國家安全，他們是香港的驕傲。他指特區政府會堅定不移維護國家安全，23條及國安法兼容互補。

判刑方面，鄧炳強指下周判刑，會有求情程序，強調判刑是根據國安法及由法庭決定。

被問及顛覆國家政權包括對特區施政等行為，大型示威是否屬於其中之一？鄧炳強指要整體來看待，不能僅視乎判詞數句做判斷，又指香港有遊行示威權利，根據法律絕對可以。

鄧炳強指，有不同外國勢力針對司法機構、法庭，而機構仍有繼續履行職責，他對香港司法機構感到驕傲。

被問及今天判決是否政府取得勝利，鄧炳強指，沒有人在案件中勝利，只是避免了香港人受害。

對於鄒幸彤案件被捕人有保釋，是否證據不足，他指調查仍在進行。