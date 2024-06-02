剛完成訪美行程的財政司司長陳茂波，今天（2日）發表網誌重提在加州出席以綠色發展為主題的「中美灣區對話」及「中美地方氣候行動高級別活動」兩個會議，期間與被視為美國總統拜登「接班人」大熱門的加州州長紐森會面。陳茂波說，要有效應對氣候變化和加快推動綠色轉型，需要跨業界、跨地域長期合作，只要中美灣區能開放交流，協同創新，就可創造更大的價值，未來解決更多難題。



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陳茂波訪美與加州州長會面 昐中美灣區開放交流合作解決難題

陳茂波以經濟綠色轉型為例，指不論是航空、航運、交通運輸和建築，以至不同產業和企業的商業貿易和生產製造等，綠色轉型都需要有資金、科技與人才的支撐，也需要其他人文和學術領域持分者的參與，才能更好推動對相關議題的充分認知和理解，同時也有資源和能力去踐行理念。正因轉型的過程複雜、不同行業亦須尋求創新方法應對各自挑戰，無論是跨地域的交流，又或是地區層面的跨業界討論，都會啓發出值得探索的合作空間和發展領域。

財政司司長陳茂波訪美期間與加州州長紐森會面。（陳茂波網誌相片）

陳茂波又說，中美兩國的與會代表都認為，兩個灣區既有相似卻也有不一樣的地方，在人才、技術和資金方面各具優勢。他親身接觸矽谷交流半年的香港創業者，又或是一直扎根矽谷的科技公司，引述他們都認為兩個灣區機遇處處，有很大興趣在對方的市場接觸新的潛在客戶及探索合作機會。

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陳茂波認為兩個灣區的對話和合作並非偶然，而是因為彼此的特色和優勢，相互吸引，「彼此亦了解到只要能開放交流，協同創新，就可創造更大的價值，為未來解決更多難題。」