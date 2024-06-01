維園家鄉市集嘉年華舉行橫跨六四　入場須安檢　市民冒雨稱撐經濟

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華今日（1日）起至6月5日在維多利亞公園舉行，雖然由下午起開始下大雨，但亦有不少市民到場。有去年入場的市民今年繼續前來，稱支持香港盛事以及支持本港經濟。今年市集有28個同鄉社團合共展出220多個展攤，現場所見，場外有警車及警員巡邏，會場亦實施安檢措施。



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警車及警員巡邏 入場須安檢

今年有28個同鄉社團合共展出220多個展攤。現場所見，場外有警車及警員巡邏，會場亦實施安檢措施，市民不得攜帶可能違反香港法律、危害人身安全或健康、及任何帶有商業宣傳、侮辱、恐嚇、歧視、宗教或政治宣傳物品，所有宣傳品需經主辦方預先審批方可展示，市民進場時需展示隨身物品予保安人員審視，方可進場。

一整車「戰利品」盛惠$200 市民稱撐港經濟支持盛事

拖着購物車的馮先生指，去年嘉年華亦有參與，表示嘉年華是香港盛事之一，每年都會來支持，即使天氣不似預期都無阻其支持決心。他指着一整車「戰利品」指，買一整車食物都只是二百多元，又指會盡力支持本港經濟，預計會消費五百至六百元。他與同行購朋友一同大喊「撐香港經濟！」。

檔主稱天雨影響 人流較去年少

去年曾參展，售賣潮汕美食的熟食攤檔主陳先生指，因天雨關係，認為首日人流較去年少，但未會過份擔心，「第一天及第二天通常比較差，大家都會到最後一天或最後第二天來買東西，因為會砍價。」他指他們也會在最後一兩天砍價促銷。另有售賣陝西特產蘋果檔主的王先生指，作為首年參展，他認為人流較預期好。被問及會否擔心6月4日的生意，他則表示不會擔心，當日都會正常做生意。

設零售及熟食區 展出260年件非遺作品

場內主要分熟食及零售區，有攤檔售賣地方特產，如內蒙古羊肉、有廣西恭城油茶、陝西蘋果等，有攤檔員工穿着富有民族特色的衣服，跟市民拍照。會場亦設非遺作品展，展出來自全國各地的260多件非物質文化遺產作品，如剪紙、漆器等。