六四｜ 基督教刊物《時代論壇》頭版開天窗 　社評：歷史化作空格

六四事件35周年前夕，多年來會在六四前刊登紀念禱文的基督教媒體《時代論壇》，在最新一期期刊頭版開天窗，當中編輯部寫下簡短聲明，指「今期頭版專題因事未能刊出，還望讀者見諒。」其刊物的社評以《站在歷史記憶的肩膀上禱告》為題，指「那年的春夏之交」是一代港人的集體記憶、政治倫理的啟蒙與定規，而作為傳媒，要毋負歷史、毋負讀者，「惟有將段段文字化作空格子與一片白，以應對當前局勢。」



基督教媒體《時代論壇》最新一期期刊頭版開天窗，當中編輯部寫下簡短聲明，指「今期頭版專題因事未能刊出，還望讀者見諒。」（《時代論壇》網頁版截圖）

六四在即，基督教媒體《時代論壇》過往均會在六四前夕的期刊刊登紀念禱文，惟今年最新一期將於6月2日出版的期刊一反以往傳統，頭版專題報道開天窗。根據其網頁可見，編輯部寫下簡短聲明，指「今期頭版專題因事未能刊出，還望讀者見諒。」此外，其中一篇報道文字幾乎全部無法顯示，只顯示一堆「☒ 」格子符號。

社評則以《站在歷史記憶的肩膀上禱告》為題解釋，指「那年的春夏之交」是一代港人的集體記憶、政治倫理的啟蒙與定規。不過，近年香港社會的變化翻天覆地，即使是源於歷史記憶的禱文，也可能惹來「關注」；某些人的經歷與回憶，便顯得格外敏感，故「作為傳媒，要毋負歷史、毋負讀者，惟有將段段文字化作空格子與一片白，以應對當前局勢。」

《時代論壇》創辦於1987年，據過往傳統，每年六四前夕，均會有與八九民運相關的頭版專題，並會刊出由基督徒撰寫的紀念禱文及聯署，而去年的禱文有360名基督徒聯署，原刊於網站，及後下架。