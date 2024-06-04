六四｜天主教香港教區不設六四追思彌撒　連續三年停辦

今天（4日）是六四事件35周年，天主教香港教區連續第三年停辦六四追思彌撒。香港天主教社會傳播處回覆《香港01》查詢時說，每年5月24日是全球天主教徒為中國教會和中國祈禱的特別日子，即普世教會所定的「為中國教會祈禱日」，亦是普世教會所遵循。



六四追思彌撒2022年起停辦

以往天主教香港教區會舉行六四追思彌撒，自2022年起停辦，沒有教徒或市民在西灣河聖十字架堂外點起燭光。天主教香港教區當時解釋因為同工憂慮觸犯《港區國安法》，不會舉辦追思六四彌撤，六四晚上只會在聖十字架堂舉行五旬節提前主日彌撒。

天主教香港教區主教周守仁樞機日前撰文，提到「三十五年前發生在首都那場耗人生命的事件」，在人們內心某處留下深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂。周守仁說，寬恕不代表忘記，但能讓內心得享自由。

天主教香港教區今年不舉辦六四追思彌撒，是連續三年停辦。（資料圖片/梁鵬威攝）

香港天主教社會傳播處：5月24日是「為中國教會祈禱日」

今天（4日）是六四事件35周年，天主教香港教區連續第三年停辦六四追思彌撒。香港天主教社會傳播處今天回覆《香港01》查詢時說，每年5月24日是全球天主教徒為中國教會和中國祈禱的特別日子，即普世教會所定的「為中國教會祈禱日」，亦是普世教會所遵循。