One Love Asia Festival改期　鄭泳舜嗌回水：補償部份機票酒店錢

首次登陸香港、被譽為亞洲最大型音樂盛事的「One Love Asia Festival」，原定本月21至23日一連3日在中環海濱舉行，不過主辦方突然改期，歌手安排亦有大調動，天后級歌手孫燕姿、徐佳瑩被換成香港歌手容祖兒、湯令山，Mirror成員出場日期亦改變，已票門票的歌迷大失預算，部份甚至預訂了機票酒店，臨時要改期。



民建聯立法會議員鄭泳舜今日表示對安排感到失望，指主辦方原額退款是基本要求，亦要為預約了酒店、機票的海外歌迷補償部份金額。



鄭泳舜認為，「One Love Asia Festival」改期改場地改歌手，主辦方原額退款是基本要求，亦要為預約了酒店、機票的海外歌迷補償部份金額。（馮子健攝）

4月中開售 周一突改期改地點改歌手

「One Love Asia Festival」原本在21至23日舉行，原計劃演出歌手包括孫燕姿、田馥甄和徐佳瑩，又有羅志祥、韋禮安，組包包括動力火車、八三夭。香港方面則有張敬軒、男子組合Mirror成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）及Jeremy（李駿傑）等，門票在4月中開售。

不過，主辦方周一（3日）發出通知，稱「由於香港近期的天氣不穩定，影響觀眾的戶外活動體驗，我們借鑑最近兩場在中環海濱活動空間舉辦的大型演唱會，所以決定將音樂節移至室內舉行」，地點由中環海濱改為亞洲國際博覽館Runway 11，日期亦改為6月29日至7月1日。

演出歌手方面，孫燕姿、徐佳瑩及動力火車因活動改期而未能出席，由容祖兒、Gareth.T湯令山和理想混蛋取代。原本首場的張敬軒和韋禮安，分別換成尾場和次日場，而本在次日場和尾場的周湯豪和羅志祥，則換在首日出場。Mirror 4子原本尾場演出，已改為次日場。

One Love Asia Festival Hong Kong 2024（圖片來源：Facebook@One Love Asia Festival）

預知兩星期後落雨？ 鄭泳舜：原額退款是基本

鄭泳舜今日表示對安排感到失望，認為通知期過短，主辦方亦沒有清楚解釋。他反問主辦方，「係咪預知兩個禮拜後就一定落雨呢？」

鄭泳舜直言主辦方解釋不充份，稱香港5月至7月都是雨季，主辦單位應該有所準備。此外，他指原額退款是基本要求，但仍有海外歌迷預約了酒店、機票等，希望主辦方補償部份金額。

料對旅遊業造成打擊

對於主辦方的解釋，鄭泳舜認為過於簡短，直言不收貨，並料對海外旅客來港消費、對旅遊業等造成打擊，希望日後主辦方有更好的預案，稱就算100個演唱會內，有一、兩單做不好，都會對整體形象造成影響。