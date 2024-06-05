One Love Asia Festival｜突改日期地點　歌手陣容面目全非惹聲討

【One Love Asia Festival音樂節/盛事】繼上周「Waterbomb Hong Kong」音樂節，散場時出現認領行李大混亂，引起政府關注，近日又出現「盛事之亂」。首次登陸香港、被譽為亞洲最大型音樂盛事的「One Love Asia Festival」，原定本月21至23日一連3日在中環海濱舉行，演出歌手陣容強勁，包括久沒來港演出的亞洲天后孫燕姿、金曲歌后田馥甄和徐佳瑩，還有香港歌手張敬軒及Mirror成員姜濤、Anson Lo等，吸引大批內地和海外歌迷來港參與，是推廣香港旅遊的黃金機會。



不過，主辦方周一 （3日）在官方社交平台公告，​​「由於香港近期的天氣不穩定，影響觀眾的戶外活動體驗，所以決定將音樂節移至室內舉行」，不僅把地點改為亞洲國際博覽館，連日期都改為本月29日至7月1日，亦因為日期調整，令原定出席的孫燕姿、徐佳瑩及動力火車未能參與，改由香港歌手容祖兒、湯令山及華語組合「理想混蛋」頂上，其餘嘉賓的演出場次都大執位，幾乎面目全非，令萬千粉絲失望又大失預算，不止要臨急申請改票、退票，還打亂了旅遊行程，惹來多人在網上聲討，恐有損香港形象，有內地粉絲批評：「香港搞不好音樂節以後就別搞了！」



One Love Asia Festival Hong Kong 2024（圖片來源：Facebook@One Love Asia Festival）

該場被譽為亞洲最大型音樂盛事的「One Love Asia Festival」今年首次登陸香港站，主辦單位為來自新加坡的IMC Live Global，在香港亦有辦事處。今年香港站原定本月21至23日在中環海濱空間舉行，並邀請了大批著名歌手分批在不同日子演出，包括亞洲天后孫燕姿、金曲歌后田馥甄Hebe和徐佳瑩LaLa、組合動力火車、亞洲舞王羅志祥、韋禮安、八三夭831、香港歌手張敬軒、男子組合Mirror成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Jer(柳應廷)及Jeremy(李駿傑)等，於今年4月中開始在社交平台宣傳及公開發售門票，票價分為單日票980元和1,280元及3日套票1,980元和2,580元。

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演出前約兩周突改​​​​​​日期地點 歌手陣容大執位兼換人

周一（3日），主辦方在官方社交平台發出重要通知，提到「由於香港近期的天氣不穩定，影響觀眾的戶外活動體驗，我們借鑑最近兩場在中環海濱活動空間舉辦的大型演唱會，所以決定將音樂節移至室內舉行」，即是由中環海濱改為在亞洲國際博覽館Runway 11舉行，亦因為場地變更，連帶演出日期都改為本月29日至7月1日。該通知又指是確保「無論在任何天氣條件下都能夠充分享受他們最喜歡的藝人的表演」。

持票人可保留觀看原本場次 亦可換場次或退款

通知又提到因日期調整而影響演出陣容，「原定出席音樂節的孫燕姿、徐佳瑩及動力火車將未能參與新的演出日期，並將由容祖兒、Gareth.T湯令山和理想混蛋取代。原陣容中的其他藝人保持不變。」主辦方對忽然大變動提出3個方案應對，讓現有門票持有人選擇保留門票觀看原本場次，或將門票更換其他場次，又或者安排全額退款。

孫燕姿與徐佳瑩換成容祖兒 張敬軒由打頭陣變尾場

主辦指除了未能參與的歌手換將外，原來陣容保持不變，但記者翻查大會刊出最新的演出陣容安排，卻發現歌手演出場次幾乎是大執位（見圖）。原本首日演出的張敬軒和華語歌手韋禮安，分別換成尾場及次日演唱，而原本尾場及次日演出的羅志祥和周湯豪都變成第一日出場，還有新加入的容祖兒，只有田馥甄和新晉歌手SICA及WIN WIN楊安妮沒有變動。

第二日陣容全改動 Mirror四子尾場變次日出場

次日演出的陣容更是全面變動，原本的孫燕姿、徐佳瑩、動力火車未能參與，繼續參與的閰奕格及周湯豪分別被調至尾場和頭場；男子組合Mirror成員姜濤、Anson Lo、Jer(柳應廷)及Jeremy(李駿傑)原本尾場演出，已被改為第二日出場。

由於原定演出陣容鼎盛，多位歌手都極具號召力，尤其近年甚少作公開演出的亞洲天后孫燕姿，已闊別香港舞台多年，還有紅遍華人地區的張敬軒和徐佳瑩，都是今次音樂節的焦點，有不少內地和海外歌迷為了一睹偶像風采，火速搶購門票和訂機票參與，甚至吸引不少人順道來港旅訂下酒店住宿。

張敬軒內地粉絲呻7.1非假期被迫退款：香港搞不好音樂節以後就別搞了！

如今孫燕姿和徐佳瑩未能演出，令很多粉絲大感失望，紛紛辦理退票，亦有很多張敬軒的內地粉絲，因為7月1日並非內地假期，認為主辦方沒考慮內地粉絲需要上班和返學的處境，即使可以換門票也無法參與，直接辦退票，惟有部分粉絲原定來港看足3日演出，早已訂機票和酒店住宿，順道來港旅遊，結果因這次臨時變動，全盤計劃被打亂，也無法為機票和酒店辦退款，損失慘重。

大批內地粉絲在社交平台「小紅書」出貼文批評主辦方處理失當，並認為不應到了臨近演出才想到天氣問題，質疑是否因近期的waterbomb音樂節混亂事件，引起港府關注，因而突然作出如此重大及多方面改動，有人甚至在網上聲討：「香港搞不好音樂節以後就別搞了！」

香港旅發局網頁有One Love Asia Festival 香港站的活動宣傳。（旅發局官網截圖）

至於香港樂迷也不好過，特別是Mirror四子的粉絲，原本搶得門票，現在全部要換成第二日場次才能支持偶像。記者翻查政府的盛事年表，並未發現「One Love Asia Festival」音樂節被納入名單，僅在旅發局的官方網頁看到該活動的宣傳介紹，相信其運作由主辦單位負責安排。

「One Love Asia Festival」自2022年連續兩年在新加坡舉辦，今年首次登陸香港。（One Love Asia Festival Facebook圖片）

「One Love Asia Festival」自2022年連續兩年在新加坡舉辦，去年亦增加馬來西亞站，並邀請多位著名華語歌手演出，包括香港歌手張敬軒和Mirror成員姜濤都在獲邀之列，過往都演出成功，更吸引不少香港粉絲赴當地參加。

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