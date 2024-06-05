One Love Asia Festival｜文體局促主辦快作安排　減低對歌迷不便

【One Love Asia Festival音樂節/盛事】首次登陸香港的音樂盛事「One Love Asia Festival」，原定本月21至23日一連3日在中環海濱舉行，前日（3日）公布因天氣問題更改舉行地點及日期，歌手孫燕姿、徐佳瑩及動力火車也因日期調整未能參與，其餘嘉賓的演出場次亦有改動，不少歌迷因而申請改票、退票。



文化體育及旅遊局今日（5日）回應指，明白舉辦大型活動會因為種種因素而可能須對有關安排作出改動，例如日期、地點等等，主辦單位應盡快作出適當安排，以及發放訊息，以致對觀眾的不便減至最低。



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首次登陸香港的音樂盛事「One Love Asia Festival」，原定本月21至23日一連3日在中環海濱舉行，演出歌手陣容強勁，包括久沒來港演出的亞洲天后孫燕姿、金曲歌后田馥甄和徐佳瑩、香港歌手張敬軒及Mirror成員姜濤、Anson Lo等，吸引不少內地和海外歌迷來港參與。

惟主辦方在本月3日公布，因天氣問題更改舉行地點及日期，歌手孫燕姿、徐佳瑩及動力火車也因日期調整未能參與，其餘嘉賓的演出場次亦有改動，不少歌迷因而申請改票、退票。

文化體育及旅遊局今日回應查詢表示，政府歡迎私人機構在港舉辦大型活動，亦樂意提供協助，又稱明白舉辦大型活動會因為種種因素而可能須對有關安排作出改動，例如日期、地點等等，主辦單位應盡快作出適當安排，以及發放訊息，以致對觀眾的不便減至最低。