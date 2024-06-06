反駁羅奇｜陳茂波：數據說明香港發展穩步向好　未來機遇無限

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前發表「香港玩完」論，近日來港出席活動時，維持「香港玩完」觀點，但建議北京可列出香港「一國兩制」獨特性，並強調各範疇付諸實行，以對外闡明香港與內地不同之處。



財政司司長陳茂波今日（5日）在其社交專頁表示，從回歸以來，不時有人唱淡香港，卻絲毫無損香港發展愈來愈好的事實。客觀事實與數據，都說明香港的發展穩步向好、前景亮麗。 明天的香港肯定與今天不一樣，因為明天必定會更好。



陳茂波指出，國家是世界經濟增長的主要引擎，對全球增長貢獻約3成。在綠色轉型、數字經濟等方面更有亮眼的新增長點。在國家加快發展「新質生產力」過程中，香港不論在金融、創科等領域，都會迎來更好的發展、更多的機遇。

陳茂波稱，創科發展在特區政府的全力投入及支持下，成功培育和引進落戶的獨角獸企業不斷增加，重點創科企業、人才匯聚，風投創投生態蓬勃，不同主題活動陸續有來。他強調，香港的優勢實存且明顯，在新階段正提速發展，未來機遇無限。