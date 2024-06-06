反駁羅奇｜陳茂波：數據說明香港發展穩步向好 未來機遇無限
撰文：蕭通
出版：更新：
摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前發表「香港玩完」論，近日來港出席活動時，維持「香港玩完」觀點，但建議北京可列出香港「一國兩制」獨特性，並強調各範疇付諸實行，以對外闡明香港與內地不同之處。
財政司司長陳茂波今日（5日）在其社交專頁表示，從回歸以來，不時有人唱淡香港，卻絲毫無損香港發展愈來愈好的事實。客觀事實與數據，都說明香港的發展穩步向好、前景亮麗。 明天的香港肯定與今天不一樣，因為明天必定會更好。
陳茂波指出，國家是世界經濟增長的主要引擎，對全球增長貢獻約3成。在綠色轉型、數字經濟等方面更有亮眼的新增長點。在國家加快發展「新質生產力」過程中，香港不論在金融、創科等領域，都會迎來更好的發展、更多的機遇。
陳茂波稱，創科發展在特區政府的全力投入及支持下，成功培育和引進落戶的獨角獸企業不斷增加，重點創科企業、人才匯聚，風投創投生態蓬勃，不同主題活動陸續有來。他強調，香港的優勢實存且明顯，在新階段正提速發展，未來機遇無限。
羅奇維持「香港玩完」論 港府：在數據及事實前完全站不住腳羅奇批美國搞不定國內貿易問題還歸咎中國：在逃避責任羅奇指撰寫香港玩完論如同敲警鐘 稱香港臨3項挑戰羅奇重申香港玩完論 建議北京政府對外重申中港兩地不同之處羅奇：美國對華政策屬錯誤 或令兩國陷入永久貿易戰