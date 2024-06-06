九展重建｜鄧家彪稱難以替代　促發展商設容納數千人場所

有發展商在2021年購入九龍灣國際展貿中心，並提交兩個重建方案，兩個方案依照規定提供11,300平方米樓面面積作展覽用途。



工聯會立法會議員鄧家彪今日（6日）聯同I-1世界泰拳賽會創辦人葉文龍，以及港協暨奧委會名譽副會長貝均奇舉行記者會，稱九展是重要表演場地，對此感到可惜。鄧家彪表示無聯絡發展商，希望業權人聽到意見，未來提供可容納數千人的表演場所，但表示九展重建是私營項目，或許難以影響其決定。



九展租場機制較為靈活化

葉文龍稱，九展將於6月30日關閉，會於6月25日舉行泰拳比賽。他指政府場地需要半年前預訂，以及慈善團體優先，反觀九展，他表示租場較為靈活化，會比較容易處理大型賽事。葉文龍表示已經在九展舉辦17年的泰拳賽事，暫時未知下次改為何處舉辦。

貝鈞奇預料九展關閉後，很多賽事難找到理想地方，加上九展重建後場地樓高或只有5米，部份賽事難以舉辦，望未來場地用途方面可以有所改善。

啟德體育園場地大 不適合部份產業

被問及有否聯絡九展業權人表達意見，鄧家彪稱並無聯絡發展商，但希望發展商吸納意見，惟亦表示私營項目好難阻止重建。對於社區有否其他設施可以替代九展，或者吸納部份場地需求，鄧表示，重建後用途始終與現時不一樣，又指啟德體育園場地較大，對部份產業化未必適合。