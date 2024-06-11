民建聯倡郵輪碼頭設中醫藥養生體驗中心　推出中醫文化旅遊路線

《香港旅遊業發展藍圖2.0》諮詢期周五（14日）結束，民建聯今天（11日）倡議為中醫藥文化加入旅遊元素，在啟德郵輪碼頭設「中醫藥養生體驗中心」，碼頭天台用作中草藥園，希望由中醫藥界牽頭統籌，邀請組織營運，讓業界、社福界舉辦活動等。



葛珮帆：望活化碼頭賦予新生命力

民建聯選委界立法會議員葛珮帆引述啟德郵輪碼頭不少商戶反映人流少，不打算續約，希望活化碼頭賦予新生命力，加上很多旅客會來港買中醫藥產品，建議在啟德郵輪碼頭設「中醫藥養生體驗中心」。

《香港旅遊業發展藍圖2.0》諮詢期周五（14日）結束，民建聯今天（11日）倡議為中醫藥文化加入旅遊元素，在啟德郵輪碼頭設「中醫藥養生體驗中心」。（馮子健攝）

倡設中醫藥養生體驗中心 陳永光：涵蓋治未病體檢、養生美容

本身是中醫師的民建聯選委界立法會議員陳永光表示，中醫藥是文化傳承載體，「中醫藥養生體驗中心」包含3個元素，包括中醫「治未病」體檢中心、中醫養生美容館和中醫藥文化體驗館。他相信中醫藥旅遊有助弘揚中華文化，推動特色旅遊，配合國家長遠發展策略，有利基層醫療發展。

民建聯立法會議員陳學鋒認為，中醫藥文化旅遊體驗可吸引旅客，建議推出不同主題的路線，遊覽深水埗雷生春堂、九龍塘浸會大學孔憲紹博士伉儷中醫藥博物館、灣仔藍屋等景點。

民建聯立法會議員梁熙補充指，「中醫藥養生體驗中心」選址啟德，因為當區住屋、商戶陸續入伙，加上中央推出政策，包括經過香港的郵輪赴內地可享免簽證待遇，預料外國郵輪客會增加。他說香港很多地方有潛力發展旅遊業，建議多挖掘新景點。